Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Visaho
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà: hệ thống điều hòa, thang máy, điện, nước, pccc...
Thực hiện công tác vận hành thiết bị đúng quy trình kỹ thuật
Sửa chữa, xử lý các sự cố kỹ thuật trong tòa nhà
Kiểm tra định kỳ các hệ thống, thiết bị trong tòa nhà
Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần
Thi công các công việc lắp đặt mới hoặc di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong tòa nhà khi cần
Thực hiện các công việc cấp trên giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, cấp thoát nước, điện lạnh, cơ điện, tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Có chứng chỉ quản lý và vận hành tòa nhà
Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Thời gian làm việc: Hành chính, Tuần off 1 ngày
Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tốt, ổn định
Đánh giá năng lực xét tăng lương 2 lần/năm
Happy Tet Bonus: Thưởng lương tháng lương 13
Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Thưởng đặc biệt theo kết quả lợi nhuận của công ty
Công ty đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Luật Lao động
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản và có nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến trong công việc
Khám sức khỏe hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Du lịch công ty, các hoạt động team building, tiệc cuối năm ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
