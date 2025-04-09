Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B3

- 3B5

- CN Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, Bến Cát, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng/ thị trường từ kinh doanh để lập các đề xuất về kỹ thuật trước khi chào giá hoặc lên phương án (tính toán, so sánh....) cho hệ thống bơm.
Khảo sát, vẽ, lên phương án lắp và triển khai, lập dự toán... các trạm bơm (phối hợp với phòng thiết kế để thống nhất phương án). Lập hồ sơ hướng dẫn vận hành trạm bơm
Làm việc với thiết kế về nhưng vấn đề về sản phẩm liên quan tới thiết kế, cải tiến thiết kế, các tiêu chuẩn mới...
Lập các tài liệu kỹ thuật, form mẫu khảo sát thông tin từ khách hàng, tài liệu kỹ thuật giới thiệu sản phẩm chung hoặc riêng theo từng ngành, nhóm khách hàng, nhóm ứng dụng
Triển khai dự án, theo dõi tiến độ, chất lượng, chi phí....
Làm việc với các nhà cung cấp phần phụ trợ, tiến độ, chất lượng
Họp với khách hàng/ chủ đầu tư về tính hình dự án, cập nhật tới các bộ phận liên quan và phối hợp xử lý các yêu cầu của chủ đầu tư, tư vấn giám sát.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về cơ khí và các nguyên lý thiết kế
Thành thạo sử dụng phần mềm AutoCAD và các phần mềm vẽ 3D (như SolidWorks, Inventor, hoặc tương đương)
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu khó học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo tốt

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12 -17 triệu
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định chung của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B-3B5-CN khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

