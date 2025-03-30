Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Lewu Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Lewu Tech
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118/127A/28 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Dịch vụ kênh truyền (ILL, FTTx, Metro Net, …)
Dịch vụ Quản trị hệ thống - Managed Service.
Dịch vụ Network Security.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Lewu Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Sáng từ 08 giờ đến 12 giờ.
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lewu Tech
