Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
- Hồ Chí Minh: 868 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập bản vẽ chi tiết: Vẽ các bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho các sản phẩm inox dựa trên yêu cầu và thông số kỹ thuật từ khách hàng hoặc thiết kế sẵn có. Đảm bảo mọi kích thước, hình dạng, và tính năng của sản phẩm được mô phỏng chính xác.
Lập bản vẽ chi tiết
Sử dụng phần mềm vẽ kỹ thuật: Áp dụng phần mềm như AutoCAD, SolidWorks, hoặc Inventor để tạo ra bản vẽ chi tiết, giúp quá trình sản xuất và gia công chính xác hơn.
Sử dụng phần mềm vẽ kỹ thuật
Kiểm tra tính khả thi: Đảm bảo thiết kế có thể được sản xuất với công nghệ và tài nguyên hiện có.
Kiểm tra tính khả thi
Theo dõi quá trình sản xuất: Giám sát và kiểm tra tiến độ sản xuất của đơn hàng, đảm bảo mọi giai đoạn từ gia công, lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm được thực hiện đúng thời gian cam kết.
Theo dõi quá trình sản xuất
Đi công trình và chốt phương án với khách khi cần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nội thất, thiết kế cơ khí và thiết kế công đoạn trong doanh nghiệp gia công cơ khí kim loại tấm hoặc cửa.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định công ty và nhà nước
Được training về sản phẩm và tham gia khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
