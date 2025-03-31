Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lập bản vẽ chi tiết: Vẽ các bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho các sản phẩm inox dựa trên yêu cầu và thông số kỹ thuật từ khách hàng hoặc thiết kế sẵn có. Đảm bảo mọi kích thước, hình dạng, và tính năng của sản phẩm được mô phỏng chính xác.

Sử dụng phần mềm vẽ kỹ thuật: Áp dụng phần mềm như AutoCAD, SolidWorks, hoặc Inventor để tạo ra bản vẽ chi tiết, giúp quá trình sản xuất và gia công chính xác hơn.

Kiểm tra tính khả thi: Đảm bảo thiết kế có thể được sản xuất với công nghệ và tài nguyên hiện có.

Theo dõi quá trình sản xuất: Giám sát và kiểm tra tiến độ sản xuất của đơn hàng, đảm bảo mọi giai đoạn từ gia công, lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm được thực hiện đúng thời gian cam kết.

Đi công trình và chốt phương án với khách khi cần