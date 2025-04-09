Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Tiếp nhận liên hệ và khảo sát chuẩn bị phương án lắp đặt.

Xử lý các đơn hàng lắp đặt từ công ty.

Lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị nha khoa như: Ghế nha khoa, máy X-Quang, thiết bị phòng vô trùng và các thiết bị liên quan khác

Kiểm thử, hiệu chỉnh, tối ưu thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu.

Tiếp nhận và kiểm tra thông tin sự cố, phân loại sự cố.

Đề xuất phương án xử lý tạm thời cho khách hàng.

Phân tích, đánh giá các sự cố, các lỗi vận hành liên quan tới thiết bị nha khoa

Thực hiện việc xử lý các sự cố liên quan tới thiết bị nha khoa tại phòng khám/bệnh viện.

Kiểm soát và hỗ trợ các nhân viên khác thực hiện xử lý sự cố.

Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho thiết bị nha khoa tại phòng khám để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.

Thực hiện việc bảo hành các sản phẩm thiết bị trong trường hợp thiết bị lỗi do nhà sản xuất.

Kiểm tra các yếu tố người dùng, và hướng dẫn sử dụng lại và đưa phương án tối ưu giúp thiết bị hoạt động tốt nhất.

Đọc, hiểu & Hoàn thiện tài liệu chuyển giao phù hợp với hành vi khách hàng.

Hỗ trợ hướng dẫn các đồng nghiệp cách sử dụng các thiết bị và phần mềm liên quan.

Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thiết bị nha khoa một cách hiệu quả và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp: Cao đẳng, đại học chuyên ngành điện/ điện tử

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh, có thể giao tiếp qua mail

Sử dụng phần mềm Autocad 2D cơ bản

Có kinh nghiệm 02 năm làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực và kinh nghiệm + Phụ cấp

Chính sách phúc lợi: BHXH, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, và các hoạt động gắn kết nhân sự khác

Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, đội ngũ năng động và sáng tạo

Cơ hội học hỏi và phát triển: Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, workshop, hội nghị, sự kiện (bên trong và ngoài tổ chức) nhằm nâng cao các kiến thức về chuyên môn và các kỹ năng mềm bổ trợ khác

Cách Thức Ứng Tuyển

