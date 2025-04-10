Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 05 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc và thiết bị điện trên tàu (đặc biệt chuyên về mảng điện lạnh)
Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc liên quan
Tham gia việc sử dụng và bảo quản hệ thống âm thanh ánh sáng
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu quản lý.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp ít nhất Trung cấp chuyên ngành điện lạnh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về điện lạnh từ 2 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trên tàu nhà hàng và tàu du lịch
Có thể làm việc trên tàu du thuyền 24/24
Tốt nghiệp ít nhất Trung cấp chuyên ngành điện lạnh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về điện lạnh từ 2 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trên tàu nhà hàng và tàu du lịch
Có thể làm việc trên tàu du thuyền 24/24
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS Thì Được Hưởng Những Gì
Các phúc lợi khác: BHYT, BHXH,... theo quy định
Các chính sách phúc lợi khác theo Quy định của Công ty
Thưởng theo doanh thu, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng ngày lễ, Tết, thưởng tháng 13,....
Phụ cấp tiền cơm
Chế độ xét nâng lương mỗi năm
Các chính sách phúc lợi khác theo Quy định của Công ty
Thưởng theo doanh thu, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng ngày lễ, Tết, thưởng tháng 13,....
Phụ cấp tiền cơm
Chế độ xét nâng lương mỗi năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI