Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc và thiết bị điện trên tàu (đặc biệt chuyên về mảng điện lạnh)

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc liên quan

Tham gia việc sử dụng và bảo quản hệ thống âm thanh ánh sáng

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp ít nhất Trung cấp chuyên ngành điện lạnh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về điện lạnh từ 2 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trên tàu nhà hàng và tàu du lịch

Có thể làm việc trên tàu du thuyền 24/24

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS Thì Được Hưởng Những Gì

Các phúc lợi khác: BHYT, BHXH,... theo quy định

Các chính sách phúc lợi khác theo Quy định của Công ty

Thưởng theo doanh thu, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng ngày lễ, Tết, thưởng tháng 13,....

Phụ cấp tiền cơm

Chế độ xét nâng lương mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin