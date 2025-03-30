Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Phối hợp với các bộ phận liên quan đi khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng và bố trí mặt bằng 2D phù hợp.

Triển khai bản vẽ kỹ thuật từ phương án 3D, nhận bàn giao từ bộ phận thiết kế.

Triển khai ra bản vẽ shopdrawing 2D để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế...).

Phản hồi, tư vấn ngược lại cho Bộ phận 3D các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhằm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp thi công.

Chốt chi tiết bản vẽ với khách hàng và đưa vào thi công.

Cập nhật các thông tin điều chỉnh trong quá trình sản xuất (nếu có).

Đưa ra các biện pháp thi công phù hợp và đề xuất với cấp trên thực thi.

Chịu trách nhiệm về mặt tiến độ, chất lượng triển khai bản vẽ của các công trình với cấp trên.

Phối hợp các bộ phận khác để xử lý công việc.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường mỹ thuật CN, Kiến trúc, Xây Dựng,… chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc, công trình và các ngành khác liên quan.

Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 3 năm.

Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế các công trình.

Thành thạo các phần mềm Office, CAD và các phần mềm triển khai cần thiết khác.

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, giải quyết vấn đề.

Có kiến thức thực tế về sản xuất đồ gỗ, vật liệu, xây dựng.

Khả năng đưa ra các biện pháp thi công phù hợp.

Chịu áp lực công việc, hòa đồng, nhiệt tình, có tinh thần gắn kết tốt.

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức, thưởng năm, nghỉ lễ, nghỉ phép ….

Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn

