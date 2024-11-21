Tuyển Điện tử/Phần cứng TNHH TM DV DÌN KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

TNHH TM DV DÌN KÝ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
TNHH TM DV DÌN KÝ

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại TNHH TM DV DÌN KÝ

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Bảo trì, sửa chữa, vệ sinh các thiết bị điện lạnh theo định kỳ, đột xuất.
Thay thế, lắp đặt các thiết bị hệ thống điện lạnh mới khi có yêu cầu.
Set up, vận hành các thiết bị âm thanh, ánh sáng chạy tiệc cưới, sự kiện, hội nghị,...
Tham gia lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống âm thanh, ánh sáng theo yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật viên trong việc kiểm tra, xử lý sự cố, thay thế linh kiện cho các thiết bị âm thanh, ánh sáng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 - 29 tuổi, Nam > 1m67, ngoại hình sáng, chuyên nghiệp, sức khỏe tốt, chịu khó học hỏi
Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH, ....
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng tiệc cưới, khách sạn
Nắm vững các kỹ năng cơ bản về sửa chữa, bảo trì thiết bị âm thanh, ánh sáng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại TNHH TM DV DÌN KÝ Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP TỪ 7 - 11 Triệu ( TRAO ĐỔI RÕ HƠN KHI PHỎNG VẤN )
LƯƠNG CỨNG + THƯỞNG + TIP + PHỤ CẤP BỮA ĂN
Cấp phát đồng phục
Đi du lịch hằng năm
Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13 + thưởng vượt chỉ tiêu kinh doanh.
Ký Hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội sau 6 tháng - 1 năm.
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH THEO QUY ĐỊNH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH TM DV DÌN KÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TNHH TM DV DÌN KÝ

TNHH TM DV DÌN KÝ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

