Tuyển Điện tử/Phần cứng TNHH TM DV DÌN KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình

Điện tử/Phần cứng

Bảo trì, sửa chữa, vệ sinh các thiết bị điện lạnh theo định kỳ, đột xuất.

Thay thế, lắp đặt các thiết bị hệ thống điện lạnh mới khi có yêu cầu.

Set up, vận hành các thiết bị âm thanh, ánh sáng chạy tiệc cưới, sự kiện, hội nghị,...

Tham gia lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống âm thanh, ánh sáng theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật viên trong việc kiểm tra, xử lý sự cố, thay thế linh kiện cho các thiết bị âm thanh, ánh sáng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi từ 22 - 29 tuổi, Nam > 1m67, ngoại hình sáng, chuyên nghiệp, sức khỏe tốt, chịu khó học hỏi

Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH, ....

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng tiệc cưới, khách sạn

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về sửa chữa, bảo trì thiết bị âm thanh, ánh sáng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP TỪ 7 - 11 Triệu ( TRAO ĐỔI RÕ HƠN KHI PHỎNG VẤN )

LƯƠNG CỨNG + THƯỞNG + TIP + PHỤ CẤP BỮA ĂN

Cấp phát đồng phục

Đi du lịch hằng năm

Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13 + thưởng vượt chỉ tiêu kinh doanh.

Ký Hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội sau 6 tháng - 1 năm.

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH THEO QUY ĐỊNH

Cách Thức Ứng Tuyển

