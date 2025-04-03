Tuyển Nhân viên kỹ thuật Beijing Jingdiao Group Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 1,000 USD

Tập đoàn BEIJING JINGDIAO là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ kỹ thuật \" công nghệ số hóa gia công \" của máy gia công chính xác CNC. Sản phẩm chính của Beijing Jingdiao là các trung tâm gia công CNC chính xác và sản phẩm chủ lực của công ty là máy trung tâm gia công CNC tốc độ cao 3 trục và 5 trục Jingdiao. Với hệ thống điều khiển CNC, trục chính chính xác, phần mềm CAM và các sản phẩm công nghệ cốt lõi khác và các thành phần chức năng chính đều do Beijing Jingdiao tự phát triển và sản xuất hàng loạt. Công ty có toàn quyền sở hữu trí tuệ độc lập và đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực gia công chính xác. Sau 30 năm không ngừng nỗ lực phát triển. Beijing Jingdiao đã phát triển thành một tập đoàn hàng đầu trong ngành công cụ máy CNC chính xác tại Trung Quốc và đã xây dựng được một hệ thống công nghiệp về máy gia công CNC JINGDIAO hoàn chỉnh, bao gồm: hệ thống nghiên cứu và phát triển sản phẩm Jingdiao đáp ứng chặt chẽ nhu cầu của khách hàng, hệ thống sản xuất máy gia công Jingdiao có khả năng sản xuất tinh gọn, hệ thống dịch vụ công nghệ ứng dụng giúp khách hàng sử dụng máy CNC Jingdiao hiệu quả và ổn định, và hệ thống đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ ứng dụng \"công nghệ số hóa gia công\".

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

- Kỹ thuật viên: đội ngũ service sau bán hàng , hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực gia công chính xác cao, sửa chữa lắp đặt, bảo hành máy sau bán hàng