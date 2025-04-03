Tuyển Nhân viên kỹ thuật Beijing Jingdiao Group Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 1,000 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Beijing Jingdiao Group Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 1,000 USD

Beijing Jingdiao Group Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Beijing Jingdiao Group Co.,ltd

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Beijing Jingdiao Group Co.,ltd

Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Phổ Yên, Thai Nguyen, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 1,000 USD

Tập đoàn BEIJING JINGDIAO là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ kỹ thuật \" công nghệ số hóa gia công \" của máy gia công chính xác CNC. Sản phẩm chính của Beijing Jingdiao là các trung tâm gia công CNC chính xác và sản phẩm chủ lực của công ty là máy trung tâm gia công CNC tốc độ cao 3 trục và 5 trục Jingdiao. Với hệ thống điều khiển CNC, trục chính chính xác, phần mềm CAM và các sản phẩm công nghệ cốt lõi khác và các thành phần chức năng chính đều do Beijing Jingdiao tự phát triển và sản xuất hàng loạt. Công ty có toàn quyền sở hữu trí tuệ độc lập và đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực gia công chính xác. Sau 30 năm không ngừng nỗ lực phát triển. Beijing Jingdiao đã phát triển thành một tập đoàn hàng đầu trong ngành công cụ máy CNC chính xác tại Trung Quốc và đã xây dựng được một hệ thống công nghiệp về máy gia công CNC JINGDIAO hoàn chỉnh, bao gồm: hệ thống nghiên cứu và phát triển sản phẩm Jingdiao đáp ứng chặt chẽ nhu cầu của khách hàng, hệ thống sản xuất máy gia công Jingdiao có khả năng sản xuất tinh gọn, hệ thống dịch vụ công nghệ ứng dụng giúp khách hàng sử dụng máy CNC Jingdiao hiệu quả và ổn định, và hệ thống đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ ứng dụng \"công nghệ số hóa gia công\".
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
- Kỹ thuật viên: đội ngũ service sau bán hàng , hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực gia công chính xác cao, sửa chữa lắp đặt, bảo hành máy sau bán hàng

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Beijing Jingdiao Group Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beijing Jingdiao Group Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Beijing Jingdiao Group Co.,ltd

Beijing Jingdiao Group Co.,ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 267-269, đường Lý Nam Đế, tổ dân phố Vinh Xương, Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

