Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hà Nam
- Nam Định ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng các loại sản phẩm của công ty
• Hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố về sản phẩm, thử bột tại lò của khách hàng
• Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho khách hàng
• Theo dõi và phân tích các loại bột khi khách hàng đưa vào sử dụng, định kỳ làm báo cáo cho cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam, 22-35 tuổi;
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm hoặc các ngành có liên quan về thực phẩm;
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm bánh
• Có khả năng giao tiếp tốt.
• Mỗi nhân viên sẽ phụ trách 01 tỉnh trong các tỉnh thành phố sau : Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm hoặc các ngành có liên quan về thực phẩm;
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm bánh
• Có khả năng giao tiếp tốt.
• Mỗi nhân viên sẽ phụ trách 01 tỉnh trong các tỉnh thành phố sau : Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng từ 12 -15 triệu + chế độ công tác phí ;
• Lương thưởng cuối năm tháng 13,14 hấp dẫn;
• Bảo hiểm thân thể 24/24 giờ;
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
• Quà tặng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác;
• Xét duyệt nâng lương, thăng tiến hằng năm.
• Có các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
• Lương thưởng cuối năm tháng 13,14 hấp dẫn;
• Bảo hiểm thân thể 24/24 giờ;
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
• Quà tặng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác;
• Xét duyệt nâng lương, thăng tiến hằng năm.
• Có các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI