Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hà Nam - Nam Định ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng các loại sản phẩm của công ty

• Hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố về sản phẩm, thử bột tại lò của khách hàng

• Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho khách hàng

• Theo dõi và phân tích các loại bột khi khách hàng đưa vào sử dụng, định kỳ làm báo cáo cho cấp trên.

• Nam, 22-35 tuổi;

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm hoặc các ngành có liên quan về thực phẩm;

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm bánh

• Có khả năng giao tiếp tốt.

• Mỗi nhân viên sẽ phụ trách 01 tỉnh trong các tỉnh thành phố sau : Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 12 -15 triệu + chế độ công tác phí ;

• Lương thưởng cuối năm tháng 13,14 hấp dẫn;

• Bảo hiểm thân thể 24/24 giờ;

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

• Quà tặng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác;

• Xét duyệt nâng lương, thăng tiến hằng năm.

• Có các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

