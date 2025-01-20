Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hà Nam

- Nam Định ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng các loại sản phẩm của công ty
• Hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố về sản phẩm, thử bột tại lò của khách hàng
• Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho khách hàng
• Theo dõi và phân tích các loại bột khi khách hàng đưa vào sử dụng, định kỳ làm báo cáo cho cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, 22-35 tuổi;
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm hoặc các ngành có liên quan về thực phẩm;
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm bánh
• Có khả năng giao tiếp tốt.
• Mỗi nhân viên sẽ phụ trách 01 tỉnh trong các tỉnh thành phố sau : Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 12 -15 triệu + chế độ công tác phí ;
• Lương thưởng cuối năm tháng 13,14 hấp dẫn;
• Bảo hiểm thân thể 24/24 giờ;
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
• Quà tặng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác;
• Xét duyệt nâng lương, thăng tiến hằng năm.
• Có các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 14, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

