Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam) làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Yên Bình, Phổ Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

I. Mục đích công việc/ General:

Thực hiện công việc kỹ thuật của Ban quản lý tại nhà xưởng.

II. Trách nhiệm & nhiệm vụ chính/ Main roles:

- Thực hiện công tác kiểm tra hàng ngày tất cả các máy móc thiết bị trong nhà xưởng như: máy phát điện, tủ điện, máy lạnh, máy bơm,...

- Vận hành các hệ thống trong nhà xưởng hàng ngày.

- Kiểm tra và thực hiện sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận hành của nhà xưởng đối với tất cả các hệ thống.

- Kiểm tra định kỳ hệ thống điện, nước ngăn ngừa các rò rỉ, nguy cơ cháy nổ và thực hiện bảo trì ngăn ngừa

- Kiểm tra và ghi nhận chỉ số điện, nước tổng của tòa nhà hàng ngày. Điều tra, báo cáo các phát sinh bất thường, tìm nguyên nhân và khắc phục (nếu có thể), để kiểm soát năng lượng

- Kiểm tra hệ thống đèn thoát hiểm, đèn chiếu sáng khẩn cấp định kỳ theo quy định.

- Kiểm tra và ghị nhận tình trạng của bình chữa cháy theo quy định phòng cháy chữa cháy, hệ thống tủ chữa cháy, hệ thống báo cháy, kiểm tra các đầu báo cháy, ... định kỳ theo quy định.

- Xử lý các phản ánh của khách hàng trong phạm vi công việc, ghi báo cáo và báo cáo cho kỹ sư trưởng hay tổ trưởng kỹ thuật hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo quy định.

- Xử lý các tình huống khẩn cấp như: báo cháy, vỡ ống nước, nước tràn, cháy, nổ,...

- Phối hợp và theo dõi công việc của nhà thầu bảo trì các hệ thống trong nhà xưởng; nhà thầu thực hiện công việc sữa chữa khu vực thuê của khách đối với những hạng mục có liên quan hay ảnh hưởng đến kết cấu, mỹ quan và hoạt động của các hệ thống trong nhà xưởng.

- Thực hiện việc hỗ trợ cho các bộ phận khác trong Ban quản lý khi cần thiết.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về lĩnh vực liên quan.

- Luôn hoà nhã, thân thiện

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và chịu được áp lực công việc cao

- Khả năng trong các kỹ năng máy tính, tìm kiếm trên internet, Microsoft Office bao gồm Word, Excel và Outlook cũng như các ứng dụng phần mềm cộng đồng.

Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, Bonus dự án theo KPI

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Nhà nước

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật bảo hiểm

- 12 ngày phép/năm

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín

- Du lịch, nghỉ dưỡng thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin