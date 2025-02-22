Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Thực hiện vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của quản lý
Hỗ trợ xuống hàng
Bảo quản, bảo dưỡng xe
thực hiện các công việc khác theo sự phân công quản lý
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, sức khỏe đảm bảo;
- Không yêu cầu bằng cấp
- Có bằng lái xe hạng C
- Có ít nhất 1 năm lái xe tải
- Thông thạo đường phố Hà nội, hưng yên
- Có thể đi công tác dài ngày;
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Không yêu cầu bằng cấp
- Có bằng lái xe hạng C
- Có ít nhất 1 năm lái xe tải
- Thông thạo đường phố Hà nội, hưng yên
- Có thể đi công tác dài ngày;
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH ngay khi kết thúc thử việc
Hưởng 11 ngày lễ tết theo quy định
Hưởng 12 ngày phép năm
Thưởng tháng lương 13
Du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết
Hưởng 11 ngày lễ tết theo quy định
Hưởng 12 ngày phép năm
Thưởng tháng lương 13
Du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI