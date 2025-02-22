Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thực hiện vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của quản lý

Hỗ trợ xuống hàng

Bảo quản, bảo dưỡng xe

thực hiện các công việc khác theo sự phân công quản lý

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khỏe đảm bảo;

- Không yêu cầu bằng cấp

- Có bằng lái xe hạng C

- Có ít nhất 1 năm lái xe tải

- Thông thạo đường phố Hà nội, hưng yên

- Có thể đi công tác dài ngày;

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH ngay khi kết thúc thử việc

Hưởng 11 ngày lễ tết theo quy định

Hưởng 12 ngày phép năm

Thưởng tháng lương 13

Du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

