Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Lái xe văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 29 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lái xe chở Sếp hoặc gia đình Sếp theo đúng yêu cầu về lộ trình, thời gian.
Lái xe theo điều động của Phòng Nhân sự: Đưa đón khách, các đối tác ... đến làm việc tại Công ty hoặc địa điểm chỉ định theo điều động của Ban Giám đốc.
Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình trạng hoạt động tốt.
Giữ gìn vệ sinh, bảo quản xe, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa (nếu có) trên đường công tác.
Chịu trách nhiệm về giá trị vật chất và giá trị pháp lý của xe ô tô mình quản lý và trong việc vận hành.
Giữ bí mật nội dung công việc mà người đăng ký xe trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu, xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín của Công ty.
Báo cáo công tơ mét và mức nhiên liệu sử dụng định kỳ theo yêu cầu của Cán bộ Quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất có giấy phép lái xe hạng B2.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp trở lên
Nhận và bàn giao xe tại Đội Nhân, Ba Đình.
Đáng tin cậy, trung thực, cẩn thận.
Có kiến thức về xe, về quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông cần thiết.
Thành thạo đường phố Hà Nội, Ba Vì, Hòa Bình, Phú Yên, Lai Châu....
Kỹ năng xử lý tình huống, tác phong nghiêm túc, kỷ luật.
Có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình trong công việc.
Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, không mắc các tệ nạn xã hội.
Sức khỏe tốt, có thể đi muốn về sớm, làm việc trong môi trường áp lực cao.
Ưu tiện: Ứng viên gần khu vực Đội Nhân, Ba Đình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định.
Phụ cấp theo quy định lái xe: 2 triệu/tháng
Phụ cấp ăn trưa (Theo quy định công ty)
Phụ cấp gửi xe (Theo quy định công ty)
Thưởng Lễ/Tết (Theo quy định công ty)
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty: Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm.
Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch cao cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty.
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, chế độ phúc lợi cuả Công ty, tham gia BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

