Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,200 USD

- Quản lý toàn bộ các mảng công việc tại dự án bao gồm và không giới hạn như vận hành, lập kế hoạch, lập ngân sách, nhân sự tại tất cả các mảng dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu hài lòng khách hàng;

- Là đầu mối liên hệ với khách hàng;

- Duy trì và đảm bảo các dịch vụ được thực hiện với tác phong chuyên nghiệp và kịp thời, đạt tiêu chuẩn (dịch vụ bảo trì, làm sạch, an ninh, diệt côn trùng…)

- Giải quyết mọi thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về các dịch vụ, xử lý những vấn đề phát sinh tại dự án;

- Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để quản lý, triển khai công việc dưới dự án được hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra;

- Quản lý chi phí hoạt động tại dự án hiệu quả;

- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý toàn bộ đội ngũ nhân viên tại BQL

- Tiến hành chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tuần, thu nhận báo cáo từ các Bộ phận, thực hiện chỉ đạo các việc cần giải quyết ngay, đưa ra định hướng kế hoạch công tác cho từng Bộ phận, lập biên bản cuộc họp giao ban trình BGĐ.

- Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo dự án tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn và phòng chống cháy nổ.

- Địa chỉ làm việc: Dự án tại các quận Hà Nội (Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hòai Đức,...)