Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Mức lương
1,000 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

- Quản lý toàn bộ các mảng công việc tại dự án bao gồm và không giới hạn như vận hành, lập kế hoạch, lập ngân sách, nhân sự tại tất cả các mảng dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu hài lòng khách hàng;
- Là đầu mối liên hệ với khách hàng;
- Duy trì và đảm bảo các dịch vụ được thực hiện với tác phong chuyên nghiệp và kịp thời, đạt tiêu chuẩn (dịch vụ bảo trì, làm sạch, an ninh, diệt côn trùng…)
- Giải quyết mọi thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về các dịch vụ, xử lý những vấn đề phát sinh tại dự án;
- Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để quản lý, triển khai công việc dưới dự án được hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra;
- Quản lý chi phí hoạt động tại dự án hiệu quả;
- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý toàn bộ đội ngũ nhân viên tại BQL
- Tiến hành chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tuần, thu nhận báo cáo từ các Bộ phận, thực hiện chỉ đạo các việc cần giải quyết ngay, đưa ra định hướng kế hoạch công tác cho từng Bộ phận, lập biên bản cuộc họp giao ban trình BGĐ.
- Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo dự án tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn và phòng chống cháy nổ.
- Địa chỉ làm việc: Dự án tại các quận Hà Nội (Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hòai Đức,...)

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

