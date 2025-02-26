Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 151, Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Đón tiếp khách hàng/đối tác đến cơ sở làm việc, thực hiện dịch vụ.

- Tiếp nhận các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn và xử lý các vấn đề liên quan.

- Lưu giữ thông tin liên quan đến khách hàng và đối tác vào hệ thống quản lý thông tin.

- Liên hệ hoặc phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các đầu việc được hiệu quả.

- Tiếp nhận, chuyển giao, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ đi và đến.

- Xử lý các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi;

- Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt;

- Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt;

- Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn giao tiếp linh hoạt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ/spa

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động

- Ăn trưa tại phòng khám

- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin