Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 151, Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Đón tiếp khách hàng/đối tác đến cơ sở làm việc, thực hiện dịch vụ.
- Tiếp nhận các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn và xử lý các vấn đề liên quan.
- Lưu giữ thông tin liên quan đến khách hàng và đối tác vào hệ thống quản lý thông tin.
- Liên hệ hoặc phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các đầu việc được hiệu quả.
- Tiếp nhận, chuyển giao, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ đi và đến.
- Xử lý các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi;
- Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt;
- Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt;
- Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn giao tiếp linh hoạt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ/spa
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động
- Ăn trưa tại phòng khám
- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
