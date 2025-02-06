Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km8 Giải Phóng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chào đón khách hàng tới Showroom.

Nước mời chào

Tham vấn khách hàng tới các bộ phận chức năng.

Tiếp nhận, trả lời hoặc chuyển điện thoại tới các phòng ban chức năng.

Tiếp nhận và chuyển thư từ, công văn. Quản lý việc nhận Báo, bưu phẩm hàng ngày.

Giúp đỡ khách hàng trong phạm vi showroom.

Báo cáo và trình các bản báo cáo định kỳ về sự giao dịch trong phòng showroom.

Hỗ trợ nhân viên hành chính trong việc thực hiện các sự kiện của công ty

Trách nhiệm hỗ trợ nhân viên hành chính báo suất cơm, làm thực đơn và tổng hợp suất cơm hàng tháng cho CBNV.

Giám sát và bảo quản khu vực SR.

Giám sát và điều phối nhân viên Vệ sinh công nghiệp làm việc tại tầng 1

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Hiểu biết về vì tính và tiếng anh.

Có kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu giữ hồ sơ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấp đồng phục hàng năm miễn phí, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

- Thưởng các này lễ, tết, thưởng lương tháng 13.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước.

-Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Được nghỉ các ngày lễ tết, nghỉ phép năm, được đi du lịch hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ

