Tuyển Nhân viên Lễ tân TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 10 Triệu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn: Cửa khẩu Đồng Đăng, Thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập lịch công tác tuần chi nhánh, đăng ký và xếp lịch phòng họp, làm công tác chuẩn bị cho các cuộc họp.
Công tác quản lý vận hành cầu truyền hình và phòng họp theo lịch.
Bảo đảm nước uống, khánh tiết tại các hội nghị, cuộc họp.
Thực hiện việc đưa đón khách đến làm việc với Ban Giám đốc.
Nhắc lịch họp cho Ban Giám đốc, sắp đặt nơi làm việc của Ban Giám đốc.
Bảo đảm thủ tục cho Ban Giám đốc đi công tác
Nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo tiếng Trung (trình độ HSK 4 trở lên).
Thành thạo tin học văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Thu nhập mức lương 8 - 10 triệu ++ (theo năng lực)
Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)
2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày
3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú:
Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng
Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ViettelPost, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

