Tuyển Nhân viên Lễ tân TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Cửa khẩu Đồng Đăng, Thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Lập lịch công tác tuần chi nhánh, đăng ký và xếp lịch phòng họp, làm công tác chuẩn bị cho các cuộc họp.

Công tác quản lý vận hành cầu truyền hình và phòng họp theo lịch.

Bảo đảm nước uống, khánh tiết tại các hội nghị, cuộc họp.

Thực hiện việc đưa đón khách đến làm việc với Ban Giám đốc.

Nhắc lịch họp cho Ban Giám đốc, sắp đặt nơi làm việc của Ban Giám đốc.

Bảo đảm thủ tục cho Ban Giám đốc đi công tác

Nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo tiếng Trung (trình độ HSK 4 trở lên).

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Quyền Lợi

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:

1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Thu nhập mức lương 8 - 10 triệu ++ (theo năng lực)

Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ

Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú:

Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng

Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển

