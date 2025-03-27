Tuyển Nhân viên Lễ tân Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 151 Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp đón khách đến phòng khám
Hướng dẫn khách lên phòng điều trị và bàn giao cho Bác sĩ
Theo dõi và nhắc lịch hẹn cho khách hàng thực hiện các dịch vụ
Thu tiền khách làm dịch vụ
Dọn dẹp khu vực quy định theo phân công
Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 18 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tin học văn phòng cơ bản ( word, excel )
Năng động, nhiệt tình, hòa nhã
Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
Không nói giọng địa phương quá nặng.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tin học văn phòng cơ bản ( word, excel )
Năng động, nhiệt tình, hòa nhã
Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
Không nói giọng địa phương quá nặng.
Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8.000.000đ - 8.500.000/tháng
Khám răng định kỳ miễn phí
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Du lịch, team building và các hoạt động thường niên của phòng khám: party tháng, sinh nhật…
Đồng nghiệp thân thiện, sếp vui tính
Tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Khám răng định kỳ miễn phí
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Du lịch, team building và các hoạt động thường niên của phòng khám: party tháng, sinh nhật…
Đồng nghiệp thân thiện, sếp vui tính
Tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI