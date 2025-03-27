Tuyển Nhân viên Lễ tân Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 151 Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp đón khách đến phòng khám

Hướng dẫn khách lên phòng điều trị và bàn giao cho Bác sĩ

Theo dõi và nhắc lịch hẹn cho khách hàng thực hiện các dịch vụ

Thu tiền khách làm dịch vụ

Dọn dẹp khu vực quy định theo phân công

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 18 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tin học văn phòng cơ bản ( word, excel )

Năng động, nhiệt tình, hòa nhã

Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt

Không nói giọng địa phương quá nặng.

Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000đ - 8.500.000/tháng

Khám răng định kỳ miễn phí

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Du lịch, team building và các hoạt động thường niên của phòng khám: party tháng, sinh nhật…

Đồng nghiệp thân thiện, sếp vui tính

Tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena

