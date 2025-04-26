Tuyển Nhân viên Lễ tân Hộ kinh doanh HillsBeauty số 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Hộ kinh doanh HillsBeauty số 1
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B5
- 25 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tiếp đón khách hàng khi đến Spa sử dụng dịch vụ
Tiếp nhận điện thoại của khách hàng và đặt lịch
Cập nhật thông tin khách hàng, sắp xếp hồ sơ, tạo hóa đơn dịch vụ, thanh toán cho khách
Lấy sản phẩm trị liệu cho khách khi có order
Đảm bảo yếu tố vệ sinh, mùi hương, ánh sáng tại khu vực sảnh và quầy lễ tân
Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công từ cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Có kinh nghiệm trên 6 tháng làm lễ tân, bán hàng, thu ngân, phục vụ, ưu tiên có kinh nghiệm làm lễ tân mảng nhà hàng, spa, thẩm mỹ viện, khách sạn,…
Ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, yêu thích công việc làm đẹp, có tinh thần học hỏi
Có kinh nghiệm trên 6 tháng làm lễ tân, bán hàng, thu ngân, phục vụ, ưu tiên có kinh nghiệm làm lễ tân mảng nhà hàng, spa, thẩm mỹ viện, khách sạn,…
Ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, yêu thích công việc làm đẹp, có tinh thần học hỏi
Tại Hộ kinh doanh HillsBeauty số 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ + Phụ cấp ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày + 1,5% DS Spa (Không sale sản phẩm, hưởng doanh số chung).
Tổng thu nhập cam kết trên 8 triệu. Trung bình từ 8,5 - 12 triệu
Tháng nghỉ 4 ngày
Tăng ca 150% Lương cơ bản
Tổng thu nhập cam kết trên 8 triệu. Trung bình từ 8,5 - 12 triệu
Tháng nghỉ 4 ngày
Tăng ca 150% Lương cơ bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh HillsBeauty số 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI