Tuyển Nhân viên Lễ tân Hộ kinh doanh HillsBeauty số 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B5 - 25 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp đón khách hàng khi đến Spa sử dụng dịch vụ

Tiếp nhận điện thoại của khách hàng và đặt lịch

Cập nhật thông tin khách hàng, sắp xếp hồ sơ, tạo hóa đơn dịch vụ, thanh toán cho khách

Lấy sản phẩm trị liệu cho khách khi có order

Đảm bảo yếu tố vệ sinh, mùi hương, ánh sáng tại khu vực sảnh và quầy lễ tân

Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Có kinh nghiệm trên 6 tháng làm lễ tân, bán hàng, thu ngân, phục vụ, ưu tiên có kinh nghiệm làm lễ tân mảng nhà hàng, spa, thẩm mỹ viện, khách sạn,…

Ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, yêu thích công việc làm đẹp, có tinh thần học hỏi

Tại Hộ kinh doanh HillsBeauty số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ + Phụ cấp ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày + 1,5% DS Spa (Không sale sản phẩm, hưởng doanh số chung).

Tổng thu nhập cam kết trên 8 triệu. Trung bình từ 8,5 - 12 triệu

Tháng nghỉ 4 ngày

Tăng ca 150% Lương cơ bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh HillsBeauty số 1

