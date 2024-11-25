Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- Đường 23 Khu đô thị TP giao lưu, Cổ Nhuế
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tạo page, xây dựng page: Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch Maketing trên các nền tảng Facebook , Chuyển đổi ...
Phân tích các chỉ số khi chiến dịch đang hoạt động, sửa lỗi từng chỉ số để đạt được hiệu quả cao và nhanh chóng
Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả Maketing
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt dộng Công ty
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm là một lợi thế ( chấp nhận các bạn TTS MKT năm cuối)
Độ tuổi 1995 -2004
Yêu cầu bắt buộc: Biết photoshop/edit video cơ bản trên PC
Có tư duy Marketing sáng tạo, đam mê Digital Marketing
Chăm chỉ, kiên trì, có tinh thần học hỏi, có sự cầu tiến
Có laptop cá nhân
Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/ thưởng "Thu nhập từ 10.000.000 – 30.000.000++++ (Lương cơ bản 6.500.000 + %1,2-4,4% Doanh số + Thưởng tối ưu chi phí+ ThưởngDS tuần + Thưởng DS tháng+ Thưởng sao+ Thưởng Contest + 1% DS CSKH ( Được xem chi tiết cơ chế khi Phỏng vấn)
Lương Thử việc: 5.200.000 + % doanh số + thưởng + 1% THU NHẬP THỤ ĐỘNG HẰNG THÁNG ( DS từ CSKH)"
Phúc lợi khác: Được đóng BHXH/bảo hiểm nhân thọ & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu
Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, tháng nghỉ 05 ngày tùy chọn
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
