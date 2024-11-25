Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Đường 23 Khu đô thị TP giao lưu, Cổ Nhuế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tạo page, xây dựng page: Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch Maketing trên các nền tảng Facebook , Chuyển đổi ...

Phân tích các chỉ số khi chiến dịch đang hoạt động, sửa lỗi từng chỉ số để đạt được hiệu quả cao và nhanh chóng

Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi

Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả Maketing

Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt dộng Công ty

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm là một lợi thế ( chấp nhận các bạn TTS MKT năm cuối)

Độ tuổi 1995 -2004

Yêu cầu bắt buộc: Biết photoshop/edit video cơ bản trên PC

Có tư duy Marketing sáng tạo, đam mê Digital Marketing

Chăm chỉ, kiên trì, có tinh thần học hỏi, có sự cầu tiến

Có laptop cá nhân

Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng "Thu nhập từ 10.000.000 – 30.000.000++++ (Lương cơ bản 6.500.000 + %1,2-4,4% Doanh số + Thưởng tối ưu chi phí+ ThưởngDS tuần + Thưởng DS tháng+ Thưởng sao+ Thưởng Contest + 1% DS CSKH ( Được xem chi tiết cơ chế khi Phỏng vấn)

Lương Thử việc: 5.200.000 + % doanh số + thưởng + 1% THU NHẬP THỤ ĐỘNG HẰNG THÁNG ( DS từ CSKH)"

Phúc lợi khác: Được đóng BHXH/bảo hiểm nhân thọ & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu

Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, tháng nghỉ 05 ngày tùy chọn

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt

