Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Số 66 - 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Thành phố Huế

Nhân viên Marketing

Hiểu biết về thị trường Đông Nam Á : Am hiểu hành vi mua sắm, xu hướng nội dung TikTok, và cách tiếp cận khách hàng Đông Nam Á.

Kinh nghiệm phát triển gian hàng & tối ưu shop: Biết cách setup gian hàng, tối ưu sản phẩm, sử dụng chiến lược giá và chạy chương trình khuyến mãi để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Chạy quảng cáo TikTok Ads: Thành thạo TikTok Ads Manager, biết cách target đối tượng, tối ưu ngân sách, A/B testing.

Phát triển Affiliate TikTok: Có khả năng tuyển dụng, quản lý, và thúc đẩy KOL/KOC tham gia chương trình affiliate để gia tăng doanh số.

Kỹ năng sáng tạo nội dung: Biết cách lên kế hoạch nội dung, viết script, phối hợp với team quay dựng để sản xuất video viral.

Phân tích dữ liệu & tối ưu: Biết đọc số liệu TikTok Shop, TikTok Ads, Affiliate Dashboard để tối ưu hiệu suất chiến dịch..

Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo và điều chỉnh nội dung phù hợp.

Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động hàng tuần/tháng/quý theo quy định.

Yêu cầu ứng viên:

Yêu cầu ứng viên:

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, Quảng cáo

Kinh nghiệm TikTok Marketing: Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong việc chạy quảng cáo, phát triển shop trên TikTok Shop, hoặc triển khai chiến lược Affiliate TikTok

Tư duy hoạch định chiến lược và xây dựng ý tưởng Brand Marketing

Có khả năng viết bài, tư duy ngôn ngữ tốt, có tinh thần Teamwork

Tư duy tốt, sức sáng tạo không ngừng

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Học hỏi nhanh, có khả năng làm việc dưới áp lực, có trách nhiệm

Thái độ tích cực

Cống hiến, mong muốn gắn bó lâu dài

Năng động, nhiệt huyết

Kiên trì, trung thực

Quyền lợi:

Lương cơ bản: 8.000.000 - 15.00.000 (có thể offer theo năng lực ) + phụ cấp + %HH + thưởng.

Cơ hội làm việc trong môi trường thương mại điện tử quốc tế.

Thu nhập cạnh tranh, thưởng đa dạng, chính sách lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất, thưởng nóng.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch hàng năm 2 lần/năm, teambillding, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, lương tháng thứ 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Được làm việc với lãnh đạo có tâm, có tầm

Cô hội thăng tiến cao trong công việc

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

