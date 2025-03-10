Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 326 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng chính cho các kế hoạch quảng cáo

- Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm

- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á

Xây dựng kế hoạch về nội dung cho các kênh truyền thông

Kết hợp cùng các phòng ban khác để phối hợp thực hiện các chiến dịch MKT

Đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,…Từ đó có những điều chỉnh phù hợp

Hỗ trợ cấp trên và các bộ phận liên quan, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kinh tế, MKT

Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm chạy MKT mỹ phẩm, TPCN là lợi thế

Nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng

Nhanh nhẹ, sáng tạo trong công việc

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6M

Phụ cấp: 1M

Trách nhiệm: >1M

Thưởng nóng, Thưởng KPI

THU NHẬP: 10-25M. Bao gồm: LCB + Phụ cấp+ Trách nhiệm + KPI + Thưởng

Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL

