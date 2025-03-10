Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 326 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng chính cho các kế hoạch quảng cáo
- Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm
- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á
Xây dựng kế hoạch về nội dung cho các kênh truyền thông
Kết hợp cùng các phòng ban khác để phối hợp thực hiện các chiến dịch MKT
Đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,…Từ đó có những điều chỉnh phù hợp
Hỗ trợ cấp trên và các bộ phận liên quan, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kinh tế, MKT
Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm chạy MKT mỹ phẩm, TPCN là lợi thế
Nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng
Nhanh nhẹ, sáng tạo trong công việc
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6M
Phụ cấp: 1M
Trách nhiệm: >1M
Thưởng nóng, Thưởng KPI
THU NHẬP: 10-25M. Bao gồm: LCB + Phụ cấp+ Trách nhiệm + KPI + Thưởng
Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 đường số 4, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

