Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Sản Phẩm Văn Hóa Cung Đình Triều Nguyễn - Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Phát Triển Sản Phẩm Văn Hóa Cung Đình Triều Nguyễn - Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- Thành Phố Huế
- Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Tổ chức, sáng tạo các hoạt động trải nghiệm, dịch vụ thu hút
+ Hỗ trợ các bộ phận liên quan để tăng cường hiệu quả chung
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing (Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu).
+ Biết sử dụng các ứng dụng hỗ trợ trong công việc như : Canva,Capcut, Gemini, Chat GPT...
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Sản Phẩm Văn Hóa Cung Đình Triều Nguyễn - Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.
+ Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
+ Chế độ BH đầy đủ
+ Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Sản Phẩm Văn Hóa Cung Đình Triều Nguyễn - Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
