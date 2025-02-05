Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: G21A, Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Quản lý các kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên Fanpage, Tiktok.
- Tương tác, trả lời tin nhắn khách hàng trên các nền tảng
- Lên plan chi tiết nội dung hàng tháng cho fanpage bán lẻ
- Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từng xây kênh Tiktok là một lợi thế
- Kỹ năng mềm: Có óc hài hước, tư duy nhanh và khả năng bắt trends cao.
- Kỹ năng cứng: sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut
- Có máy tính cá nhân
Quyền lợi:
- Mức lương 7-12 triệu/tháng
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM
