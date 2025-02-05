Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: G21A, Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc

- Quản lý các kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên Fanpage, Tiktok.

- Tương tác, trả lời tin nhắn khách hàng trên các nền tảng

- Lên plan chi tiết nội dung hàng tháng cho fanpage bán lẻ

- Các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Từng xây kênh Tiktok là một lợi thế

- Kỹ năng mềm: Có óc hài hước, tư duy nhanh và khả năng bắt trends cao.

- Kỹ năng cứng: sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut

- Có máy tính cá nhân

Quyền lợi:

- Mức lương 7-12 triệu/tháng

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Quyền lợi tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM

