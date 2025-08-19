Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

– Tìm hiểu các sản phẩm, giải pháp về công nghệ IoT cho xe điện.

– Nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp về IoT cho dự án cụ thể của công ty.

– Tham gia thiết kế, tư vấn, triển khai giải pháp trong lĩnh vực công nghệ IoT .

– Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Điều kiện tham gia chương trình:

– Sinh viên năm cuối các chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, cơ điện tử và các ngành có liên quan, còn ít nhất 01 kỳ học hoặc 6 tháng trước khi tốt nghiệp. Đối với các sinh viên không thuộc diện này vẫn có thể nộp đơn tham gia thực tập bình thường ở công ty. (Chương trình chỉ nhận các bạn hiện đang là sinh viên).

– Có đam mê nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giải pháp về công nghệ IoT;

– Am hiểu các giao thức truyền thông sử dụng trong hạ tầng IoT như MQTT, TCP/IP, SSL…

– Ưu tiên các ứng viên đọc và dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành tốt.

– Điểm trung bình: ít nhất 7.0/10

Yêu cầu của chương trình Selex Future:

– Thời gian tham gia chương trình ít nhất là 1,5 năm, trong đó: Ít nhất 0,5 năm là sinh viên và 1 năm làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Các thành viên được trả thù lao và lương xứng đáng khi tốt nghiệp đại học và đi làm fulltime. Sau thời gian đào tạo, các thành viên được tạo điều kiện làm việc tại công ty hoặc có thể tự tin tham gia các công ty công nghệ khác.

– Luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành chương trình, trong đó bao gồm ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học.

– Trong trường hợp ứng viên tự ý bỏ chương trình mà không có sự đồng ý của công ty, ứng viên phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho công ty. Mức phí đào tạo sẽ được trao đổi với ứng viên trước khi ký cam kết tham gia chương trình.

– Thời gian làm việc: tối thiểu 08 buổi/tuần

– Thông tin chi tiết chương trình tham khảo tại website hoặc fanpage Selex Motors Careers.

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

– Được tham gia khóa đào tạo toàn diện, được thiết kế riêng cho từng người.

– Được làm việc trực tiếp với các nhân sự giàu kinh nghiệm của công ty.

– Được tham gia các dự án trọng điểm của công ty.

– Được trả mức thù lao 4.000.000 VNĐ/tháng trong thời gian là sinh viên.

– Được trả mức lương xứng đáng sau khi tốt nghiệp và vẫn trong thời gian chương trình.(Sau khi tốt nghiệp và tham gia làm việc fulltime sẽ được điều chỉnh mức lương theo mức lương trên thị trường lao động)

– Đảm bảo một vị trí công việc tại công ty sau khi hoàn thành chương trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

