Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 1 Cầu Bính, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường, xu hướng phát triển và phân tích các đối thủ cạnh tranh.

- Hiểu được “insight” khách hàng từ đó xây dựng chiến lược sản phẩm, và các chương trình marketing đáp ứng nhu cầu khách hàng

- Đề xuất thiết kế tính năng sản phẩm, thông điệp chính/giá trị nhận được của khách hàng, chất lượng, kiểu dáng, màu sắc, tính thẩm mỹ... thông qua các nghiên cứu định tính và định lượng với khách hàng và khách hàng tiềm năng.

- Lập các kế hoạch marketing hỗn hợp và Khả năng thực thi để đạt được các kết quả bán hàng, tăng khách hàng/người dùng/thương hiệu/thị phần.

- Giám sát và đo lường hiệu quả của các kênh truyền thông FB, Website, Tiktok

- Quản trị và nâng cao giá trị của các kênh FB, Website, Tiktok, như thiết kế chuẩn Seo, hình ảnh, banner...

- Chịu trách nhiệm về ngân sách MKT, KPI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan

Am hiểu về truyền thông, quảng cáo facebook, SEO và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí

Kỹ năng phân tích, sáng tạo và nhiều ý tưởng

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ

Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực;

Phụ cấp ăn trưa và chỗ nghỉ trưa

Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin