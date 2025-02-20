Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ICS GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61C, Đường số 6, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng và quản trị nội dung: sáng tạo nội dung, lên nội dung bài viết trên các nền tảng (Gồm bài đăng Facebook, Instagram, Website, Tiktok, bài quảng cáo và nhiều loại nội dung khác...).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tiếp nhận thông tin về sản phẩm từ các phòng ban có liên quan, sau đó lên kế hoạch và chiến lược các bước marketing cụ thể.

Nghiên cứu và nắm bắt insights khách hàng, xu hướng phù hợp để áp dụng vào việc xây dựng nội dung.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.

Hiểu biết về ngành thời trang và thị trường thời trang.

Khả năng phân tích và nắm bắt nhu cầu, có tư duy sáng tạo, đổi mới.

Sử dụng thành thạo các phần mềm như capcut, photoshop,... hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác...

Biết chụp ảnh là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ICS GARMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ICS GARMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.