Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ICS GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ICS GARMENT
- Hồ Chí Minh: 61C, Đường số 6, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xây dựng và quản trị nội dung: sáng tạo nội dung, lên nội dung bài viết trên các nền tảng (Gồm bài đăng Facebook, Instagram, Website, Tiktok, bài quảng cáo và nhiều loại nội dung khác...).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tiếp nhận thông tin về sản phẩm từ các phòng ban có liên quan, sau đó lên kế hoạch và chiến lược các bước marketing cụ thể.
Nghiên cứu và nắm bắt insights khách hàng, xu hướng phù hợp để áp dụng vào việc xây dựng nội dung.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.
Hiểu biết về ngành thời trang và thị trường thời trang.
Khả năng phân tích và nắm bắt nhu cầu, có tư duy sáng tạo, đổi mới.
Sử dụng thành thạo các phần mềm như capcut, photoshop,... hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác...
Biết chụp ảnh là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ICS GARMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ICS GARMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
