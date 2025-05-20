Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VIỆN CHĂM SÓC DA LẠC’S BEAUTY CENTER làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 231T Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch chiêu thị hàng năm.

• Quản lý các CTKM.

• Chăm sóc khách hàng.

• Nghiên cứu thị trường.

• Triển khai chiến dịch marketing.

• Đo lường và đánh giá hiệu quả.

• Quản lý gian hàng trực tuyến.

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.

• Giao tiếp và hỗ trợ khách hàng.

• Phân tích và báo cáo.

• Tối ưu hóa website và ứng dụng TMDT.

• Hợp tác với các bộ phận liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 26-33 tuổi.

- Trình độ: 12/12. Bằng cấp: Đại học trở lên (ưu tiên). Chuyên ngành: Kinh tế

- Kiến thức chuyên môn: quản trị kinh doanh, marketing.

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích số liệu, kỹ năng xử lý phản đối, thiết kế đồ họa quảng cáo..

- Sử dụng phần mềm office, phần mềm đồ họa photoshop...

- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.

- Yêu cầu đã có kinh nghiệm làm việc.

- Sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN CHĂM SÓC DA LẠC’S BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Bảo hiểm theo Luật lao động.

- Chế độ thưởng

- Phụ cấp

- Chăm sóc sức khoẻ

- Nghỉ 1 ngày/1 tuần.

- Hỗ trợ chỗ gửi xe miễn phí.

- Những phúc lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN CHĂM SÓC DA LẠC’S BEAUTY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.