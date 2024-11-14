Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Công Ty Tnhh Tm & Dv Trường Hoàng Lâm Đồng, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, cung cấp ý tưởng, triển khai và thực hiện các hoạt động marketing sản phẩm

- Xây dựng chiến lược phát triển hình ảnh sản phẩm

- Lập kế hoạch truyền thông cho các sản phẩm

- Phân tích sản phẩm, đối thủ, khách hàng, trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản, nông nghiệp

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về marketing và khả năng làm dữ liệu marketing cho sản phẩm

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc trường nghề các chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật ...

- Kỹ năng đánh giá, phân tích chiến lược Marketing

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

- Có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc

- Yêu cầu nữ, ưu tiên chưa kết hôn

- Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong nhà máy sản xuất hiện đại tại Lâm Đồng

- Được đào tạo, nâng cao chuyên môn, cơ hội phát triển cá nhân

- Xét tăng lương theo năng lực

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty, nghỉ phép năm, lễ tết theo luật định

- Thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm, thưởng quý, lương tháng 13 ...

- Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00, từ thứ hai đến thứ bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin