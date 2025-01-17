Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch các chiến lược, quản lý và triển khai các kế hoạch marketing của các dự án thuộc công ty. Lên kế hoạch thực thi và hỗ trợ tổ chức các sự kiện online, offline và promotion.

Đại diện cho phòng marketing tương tác trực tiếp với các phòng ban khác trong công ty về sản phẩm, bán hàng và dịch vụ khách hàng

Theo dõi xu hướng thị trường, xu hướng khách hàng để điều hướng hoạt động marketing

Đo lường, phân tích của các hoạt động marketing trên các nền tảng, hệ thống đã được triển khai, đánh giá hiệu quả và cho ra những giải pháp ngắn và dài hạn liên tục.

Quản lý ngân sách marketing. Trực tiếp điều phối, làm việc, hỗ trợ đào tạo các nhân sự khác trong team marketing, phối hợp các bộ phận khác trong công ty, freelancer/agency để hoàn thành công việc.

Quản lý, lên kế hoạch training kiến thức, kỹ năng cho nhân sự thuộc bộ phận. Báo cáo tiến độ và kết quả công việc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing và 01 năm kinh nghiệm vị trí Marketing Manager.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm ở ngành FnB (night-life).

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành marketing, quản trị hoặc các chuyên ngành liên quan

Có hiểu biết sâu về các nền tảng marketing. Có kiến thức vững về Branding, SEO, các công cụ khác (Google Analytics, Meta Ads, Pixel,...).

Có khả năng lập kế hoạch, quản lý đa kênh với nhiều mức ngân sách khác nhau.

Có kỹ năng quản lý và điều hành, khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và giao tiếp tốt, trình độ Tiếng Anh tốt.

Có thái độ cầu tiến, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (thoả thuận) + lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ tết

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.

Công ty hỗ trợ về nơi ở tại Đà Lạt với ứng viên ngoại tỉnh.

Review lương 12 tháng/lần.

Các benefit khác (đào tạo chuyên môn, khoá học, du lịch hàng năm)

Thử việc: 02 tháng - 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

