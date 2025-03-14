Tuyển Nhân viên môi trường Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Nghệ An thu nhập 800 - 1 USD

Mức lương 800 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Cách Cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa 110km, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 800 - 1 USD

- Địa điểm làm việc: Dự án thủy điện tại Lào (Cách CK từ 100 - 300km)

- Huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nhận thức về ATSKVSMT cho người lao động tại dự án

- Giám sát tuân thủ các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường tại dự án

- Lập và trình duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác ATSKVSMT

- Quản lý vận hành hệ thống các công trình, thiết bị phục vụ công tác ATSKVSMT trên công trường

- Thực hiện các thủ tục ra vào công trường cho người lao động theo đúng quy định

- Giám sát tuân thủ trong áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trên công trường

- Quản lý hồ sơ ATSKVSMT dự án theo quy định

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng / An toàn lao động / Bảo hộ lao động

- Chấp nhận đi công trình xa theo sự điều động của công ty

- Kiến thức về ATLĐ, VSMT, PCCN

- Hiểu biết về các trang thiết bị, bảo hộ an toàn

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến ATLĐ, VSMT, PCCN

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…

- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin