Tuyển Nhân viên môi trường Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Nghệ An thu nhập 800 - 1 USD

Công ty cổ phần SCI E&C
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty cổ phần SCI E&C

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Cách Cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa 110km, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 800 - 1 USD

- Địa điểm làm việc: Dự án thủy điện tại Lào (Cách CK từ 100 - 300km)
- Huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nhận thức về ATSKVSMT cho người lao động tại dự án
- Giám sát tuân thủ các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường tại dự án
- Lập và trình duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác ATSKVSMT
- Quản lý vận hành hệ thống các công trình, thiết bị phục vụ công tác ATSKVSMT trên công trường
- Thực hiện các thủ tục ra vào công trường cho người lao động theo đúng quy định
- Giám sát tuân thủ trong áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trên công trường
- Quản lý hồ sơ ATSKVSMT dự án theo quy định

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ngành: Kỹ thuật xây dựng / An toàn lao động / Bảo hộ lao động
- Chấp nhận đi công trình xa theo sự điều động của công ty
- Kiến thức về ATLĐ, VSMT, PCCN
- Hiểu biết về các trang thiết bị, bảo hộ an toàn
- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến ATLĐ, VSMT, PCCN

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần SCI E&C

Công ty cổ phần SCI E&C

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

