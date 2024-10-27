Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Cầu 2 Cẩm Phả, TP Cẩm Phả

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện công việc mua hàng trong và ngoài nước Tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với nhà cung cấp trong và ngoài nước Thực hiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ liên quan Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 21-30 tuổi Biết tiếng Anh Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ theo Luật Lao động Phúc lợi: ốm đau, hiếu hỉ,... Thưởng theo cơ chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.