Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Cầu 2 Cẩm Phả, TP Cẩm Phả

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện công việc mua hàng trong và ngoài nước Tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với nhà cung cấp trong và ngoài nước Thực hiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ liên quan Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 21-30 tuổi Biết tiếng Anh Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ theo Luật Lao động Phúc lợi: ốm đau, hiếu hỉ,... Thưởng theo cơ chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV

Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, tổ 5, khu 3, đường Vũ Văn Hiếu, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

