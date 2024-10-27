Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Cầu 2 Cẩm Phả, TP Cẩm Phả
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện công việc mua hàng trong và ngoài nước
Tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với nhà cung cấp trong và ngoài nước
Thực hiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ liên quan
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 21-30 tuổi Biết tiếng Anh Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm
Nữ từ 21-30 tuổi
Biết tiếng Anh
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ theo Luật Lao động Phúc lợi: ốm đau, hiếu hỉ,... Thưởng theo cơ chế công ty
Hưởng các chế độ theo Luật Lao động
Phúc lợi: ốm đau, hiếu hỉ,...
Thưởng theo cơ chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
