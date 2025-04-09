Tuyển Nhân viên mua hàng Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Lô CN
- 04, Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách thu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
- Quản lý nhà cung cấp: hợp đồng, PO, giao hàng, chất lượng…
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ
- Tốt nghiệp đại học
- ít nhất 1 năm kinh nghiệm mua hàng nguyên vật liệu
- Thành thạo Excel, SAP
- Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Trung / Hàn
QUYỀN LỢI
1. Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, mức lương thoả thuận vô cùng cạnh tranh (đối với cấp bậc nhân viên trở lên)
2. Làm việc tại nhà máy tại Quảng Ninh
3. Có xe đưa đón nhân viên tại Hải Phòng, Hạ Long, Đông Triều, Bãi Cháy
- Tốt nghiệp đại học
- ít nhất 1 năm kinh nghiệm mua hàng nguyên vật liệu
- Thành thạo Excel, SAP
- Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Trung / Hàn
QUYỀN LỢI
1. Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, mức lương thoả thuận vô cùng cạnh tranh (đối với cấp bậc nhân viên trở lên)
2. Làm việc tại nhà máy tại Quảng Ninh
3. Có xe đưa đón nhân viên tại Hải Phòng, Hạ Long, Đông Triều, Bãi Cháy
Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI