Tuyển Nhân viên mua hàng Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Lô CN - 04, Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách thu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất

- Quản lý nhà cung cấp: hợp đồng, PO, giao hàng, chất lượng…

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ

- Tốt nghiệp đại học

- ít nhất 1 năm kinh nghiệm mua hàng nguyên vật liệu

- Thành thạo Excel, SAP

- Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Trung / Hàn

QUYỀN LỢI

1. Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, mức lương thoả thuận vô cùng cạnh tranh (đối với cấp bậc nhân viên trở lên)

2. Làm việc tại nhà máy tại Quảng Ninh

3. Có xe đưa đón nhân viên tại Hải Phòng, Hạ Long, Đông Triều, Bãi Cháy

