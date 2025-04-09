Tuyển Nhân viên mua hàng Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Lô CN

- 04, Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách thu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
- Quản lý nhà cung cấp: hợp đồng, PO, giao hàng, chất lượng…
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ
- Tốt nghiệp đại học
- ít nhất 1 năm kinh nghiệm mua hàng nguyên vật liệu
- Thành thạo Excel, SAP
- Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Trung / Hàn
QUYỀN LỢI
1. Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, mức lương thoả thuận vô cùng cạnh tranh (đối với cấp bậc nhân viên trở lên)
2. Làm việc tại nhà máy tại Quảng Ninh
3. Có xe đưa đón nhân viên tại Hải Phòng, Hạ Long, Đông Triều, Bãi Cháy

Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN - 04, Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

