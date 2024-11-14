Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Andros Asia - Công Ty TNHH Sản Xuất Trái Cây Hùng Phát làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 47 - 49 - 51, Khu công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm tổng hợp các thông tin kỹ thuật liên quan tới các dự án phát triển sản phẩm được giao

Tiến hành, giám sát, đo đạt các thí nghiệm, thử nghiệm liên quan tới việc phát triển sản phẩm

Tổng hợp dữ liệu, kết quả thí nghiệm thử nghiệm và báo cáo lên trưởng phòng R&D các thông tin này

Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm mới

Đưa ra những ý tưởng khả thi về sản phẩm mới: ví dụ như những loại sản phẩm mới hoặc những hương vị sản phẩm mới và tiến hành thực hiện các thí nghiệm thử nghiệm để hiện thực hóa những ý tưởng sản phẩm mới này

Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bộ phận bán hàng trong quá trình làm việc với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân và/hoặc kỹ sư công nghệ thực phẩm

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực hoặc trong lĩnh vực Chất lượng thực phẩm

Cẩn thận trong công việc

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt

Có kiến thức về nguyên liệu / phụ gia thực phẩm (như màu thực phẩm, hương liệu thực phẩm...)

Có kiến thức về ngành chế biến trái cây

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc (nói và viết). Biết tiếng Pháp là một lợi thế.

Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học văn phòng

Tại Andros Asia - Công Ty TNHH Sản Xuất Trái Cây Hùng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, cùng với các quyền lợi: laptop, phụ cấp, thưởng, lương tháng 13,...

100% lương và đóng bảo hiểm trong thời gian thử việc

Làm việc tại môi trường quốc tế năng động, tham gia vào các hoạt động thường niên của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Andros Asia - Công Ty TNHH Sản Xuất Trái Cây Hùng Phát

