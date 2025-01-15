Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô CN5.2D, Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 400 - 600 USD
- Tham gia vào việc phân tích độ ẩm của mẫu,
- Làm và kiểm tra nồng độ đất hiếm trong mẫu
- Kiểm tra chuẩn độ NaOH và HCl , kiểm tra nồng độ oxalic
- Kiểm tra chất lượng đầu ra của Di2O3 và Nd2O3
- Ghi chép số liệu, lập báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, dưới 35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, Khoa học, Công nghệ
- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên thích lĩnh vực Hóa)
- Có hiểu biết tìm hiểu và phân tích về Hóa
- Tiếng Anh khá, TOEIC từ 500 trở lên
- Có thể làm thêm giờ nếu yêu cầu, sức khỏe tốt, làm việc tại xưởng
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt Excel
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
