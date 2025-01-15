Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN5.2D, Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Tham gia vào việc phân tích độ ẩm của mẫu,

- Làm và kiểm tra nồng độ đất hiếm trong mẫu

- Kiểm tra chuẩn độ NaOH và HCl , kiểm tra nồng độ oxalic

- Kiểm tra chất lượng đầu ra của Di2O3 và Nd2O3

- Ghi chép số liệu, lập báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 35 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, Khoa học, Công nghệ

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên thích lĩnh vực Hóa)

- Có hiểu biết tìm hiểu và phân tích về Hóa

- Tiếng Anh khá, TOEIC từ 500 trở lên

- Có thể làm thêm giờ nếu yêu cầu, sức khỏe tốt, làm việc tại xưởng

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt Excel

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin