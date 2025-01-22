Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 700 USD

Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 400 - 700 USD

+ Install PC, software, email, internet, IT help desk
+ Supporting users in IT technical issues
+ Carry out periodical check, repair and maintain the operation of existing system: LAN, device & printer, internet, mail….
+ Ensure Windows and antivirus software is up to date
+ Control all systems related to data backup and recovery
+ To guide and monitor users, given the warnings, recommended handling violations
+ Others job will be assigned by Manager

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Qualification/Trình độ học vấn: University Major/Chuyên ngành: IT
+ Experience/Kinh nghiệm: Having at least 1 year working experience in the IT position, especially experience at Japanese manufacturing company is advantage.
+ Certificates/Chứng chỉ, chứng nhận: MCSA, CCNA certification is advantage
+ Language/Ngoại ngữ giao tiếp: At least basic English Skills
+ Skills/Kĩ năng: Having skills about Windows server, Linux, VMware...Experience in language programming (C#, VBA.NET…) and database (SQL server, Mysql…) is advantage

Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]

Liên Hệ Công Ty

Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]

Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 3, TS6, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Thị Xã Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

