Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 400 - 700 USD
+ Install PC, software, email, internet, IT help desk
+ Supporting users in IT technical issues
+ Carry out periodical check, repair and maintain the operation of existing system: LAN, device & printer, internet, mail….
+ Ensure Windows and antivirus software is up to date
+ Control all systems related to data backup and recovery
+ To guide and monitor users, given the warnings, recommended handling violations
+ Others job will be assigned by Manager
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Qualification/Trình độ học vấn: University Major/Chuyên ngành: IT
Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
