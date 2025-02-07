Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Vietinak làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vietinak
Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 400 - 700 USD
- Thực hiện và báo cáo công việc về hệ thống mạng, hệ thống server, mạng lưới điện thoại, backup, hệ thống camera, máy in, email, máy chiếu, hệ thống âm thanh,...
- Hỗ trợ người dùng về các công việc: phần cứng, cài đặt phần mềm,…
- Triển khai tiêu chuẩn bảo mật và đảm bảo hệ thống mạng duy trì ổn định.
- Quản lý mảng an ninh, bảo vệ, phương tiện đi lại của Công ty
- Và một số công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam: từ 25 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Công nghệ thông tin.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình và phát triển dự án độc lập
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức về hệ thống mạng, IT trong các công ty sản xuất.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến, năng động, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc, chịu được áp lực công việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty;
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Vietinak Thì Được Hưởng Những Gì
