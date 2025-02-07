Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Vietinak làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty TNHH Vietinak
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Vietinak

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vietinak

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Thực hiện và báo cáo công việc về hệ thống mạng, hệ thống server, mạng lưới điện thoại, backup, hệ thống camera, máy in, email, máy chiếu, hệ thống âm thanh,...
- Hỗ trợ người dùng về các công việc: phần cứng, cài đặt phần mềm,…
- Triển khai tiêu chuẩn bảo mật và đảm bảo hệ thống mạng duy trì ổn định.
- Quản lý mảng an ninh, bảo vệ, phương tiện đi lại của Công ty
- Và một số công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: từ 25 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Công nghệ thông tin.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình và phát triển dự án độc lập
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức về hệ thống mạng, IT trong các công ty sản xuất.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến, năng động, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc, chịu được áp lực công việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty;
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Vietinak Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vietinak

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vietinak

Công Ty TNHH Vietinak

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lo C5, KCN Thang Long II, Lieu Xa, Yen My, Hung Yen

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

