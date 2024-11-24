Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Đà Nẵng ...và 2 địa điểm khác, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm được chỉ định theo địa bàn được giao
Tạm ứng hàng để bán trong ngày.
Mở thị trường, phát triển khách hàng theo kênh truyền thống
Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp – giao hàng – trưng bày tại cửa hàng
Thu tiền và nộp cho kế toán.
Kiểm soát quy trình Tạm ứng hàng – Bán hàng – Giao hàng – Thu tiền – Nộp tiền.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm bán hàng bánh kẹo, thực phẩm kênh cửa hàng tạp hoá sẽ được ưu tiên.
Sức khỏe tốt, Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.
Phải có xe máy
Mobil sales (chở thùng bán hàng)
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
