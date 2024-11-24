Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Đà Nẵng ...và 2 địa điểm khác, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm được chỉ định theo địa bàn được giao

Tạm ứng hàng để bán trong ngày.

Mở thị trường, phát triển khách hàng theo kênh truyền thống

Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp – giao hàng – trưng bày tại cửa hàng

Thu tiền và nộp cho kế toán.

Kiểm soát quy trình Tạm ứng hàng – Bán hàng – Giao hàng – Thu tiền – Nộp tiền.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm bán hàng bánh kẹo, thực phẩm kênh cửa hàng tạp hoá sẽ được ưu tiên.

Sức khỏe tốt, Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.

Phải có xe máy

Mobil sales (chở thùng bán hàng)

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

