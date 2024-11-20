Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Pro Company làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: KCN Du Long, Thuận Bắc

- Giới thiệu thông tin về khu công nghiệp tới khách hàng. Tiếp khách hàng đến thăm quan tìm hiểu, khảo sát khu công nghiệp. (Bằng Tiếng Anh)

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạt động và vận hành tại khu công nghiệp.

- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương.

- Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng của khách hàng và thị trường.

- Các công việc khác do phụ trách bộ phận phân công.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành kinh tế kỹ thuật, quản trị kinh doanh.

- Thành thạo tiếng Anh (viết + đọc)

- Biết thêm Tiếng Trung, tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật

- Biết sử dụng Microsoft (Powerpoint, excel, words), G-suites (chrome, Gdrive, Gdoc/spreadsheet)

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng internet phục vụ công việc.

- Biết lái ô tô và có bằng lái xe ô tô.

- Ưu tiên ứng viên nam, độ tuổi từ 25 -35. Có thể chấp nhận độ tuổi cao hơn tùy theo trình độ của ứng viên.

- Được hưởng các đãi ngộ khác theo năng lực và theo quy định của công ty (VD; Thưởng theo doanh số và hiệu quả CV)

- Được làm việc trong môi trường năng động và linh hoạt.

- Công việc ổn định lâu dài

- Xét duyệt tăng lương hằng năm

- BHXH/ BHYT/BHTN: tham gia và đóng đầy đủ theo quy định luật lao động

