Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Pro Company làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Pro Company

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: KCN Du Long, Thuận Bắc

Mô Tả Công Việc

- Giới thiệu thông tin về khu công nghiệp tới khách hàng. Tiếp khách hàng đến thăm quan tìm hiểu, khảo sát khu công nghiệp. (Bằng Tiếng Anh)
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạt động và vận hành tại khu công nghiệp.
- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương.
- Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng của khách hàng và thị trường.
- Các công việc khác do phụ trách bộ phận phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành kinh tế kỹ thuật, quản trị kinh doanh.
- Thành thạo tiếng Anh (viết + đọc)
- Biết thêm Tiếng Trung, tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật
- Biết sử dụng Microsoft (Powerpoint, excel, words), G-suites (chrome, Gdrive, Gdoc/spreadsheet)
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng internet phục vụ công việc.
- Biết lái ô tô và có bằng lái xe ô tô.
- Ưu tiên ứng viên nam, độ tuổi từ 25 -35. Có thể chấp nhận độ tuổi cao hơn tùy theo trình độ của ứng viên.

Quyền Lợi

- Được hưởng các đãi ngộ khác theo năng lực và theo quy định của công ty (VD; Thưởng theo doanh số và hiệu quả CV)
- Được làm việc trong môi trường năng động và linh hoạt.
- Công việc ổn định lâu dài
- Xét duyệt tăng lương hằng năm
- BHXH/ BHYT/BHTN: tham gia và đóng đầy đủ theo quy định luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Pro Company

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế

