Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Savor Việt Nam

Phụ bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
18 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 11 ngõ 74 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

– Thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của Thợ bánh:
+ Đánh kem, chà láng
+ Vào bánh, xay trứng muối, đánh sốt bơ trứng
+ Cắt, gọt, xếp, trang trí hoa quả, cốm màu, phết jam
+ Đổ mousse, đổ tráng gương
+ Hoàn thiện bánh su kem
– Chuẩn bị nguyên liệu, dọn dẹp đầu ca, cuối ca
– Sắp xếp bánh, chuyển restock

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi: 2006 – 1999
– Chăm chỉ, khéo tay, cẩn thận và có trách nhiệm
– Kỹ năng vừa đủ Phụ bếp bánh (biết chà láng, viết chữ…), quan trọng là đam mê, yêu thích nghề bánh.
– Cam kết làm tối thiểu trong 4 tháng

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức từ 21.000đ – 27.000đ/h. Mức lương TB 2.000.000đ – 2.700.000đ/tháng tăng theo thời gian làm việc
– Mức lương thử việc: 18.000đ/h
– Thời gian thử việc: 6 ca
– Lịch trực linh hoạt, không yêu cầu chuyên ca
– Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, vui vẻ
– Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm làm bánh
– Cơ hội thăng tiến để lên thợ bánh chính nếu làm việc lâu dài
– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

