Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 18 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 11 ngõ 74 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

– Thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của Thợ bánh:

+ Đánh kem, chà láng

+ Vào bánh, xay trứng muối, đánh sốt bơ trứng

+ Cắt, gọt, xếp, trang trí hoa quả, cốm màu, phết jam

+ Đổ mousse, đổ tráng gương

+ Hoàn thiện bánh su kem

– Chuẩn bị nguyên liệu, dọn dẹp đầu ca, cuối ca

– Sắp xếp bánh, chuyển restock

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi: 2006 – 1999

– Chăm chỉ, khéo tay, cẩn thận và có trách nhiệm

– Kỹ năng vừa đủ Phụ bếp bánh (biết chà láng, viết chữ…), quan trọng là đam mê, yêu thích nghề bánh.

– Cam kết làm tối thiểu trong 4 tháng

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức từ 21.000đ – 27.000đ/h. Mức lương TB 2.000.000đ – 2.700.000đ/tháng tăng theo thời gian làm việc

– Mức lương thử việc: 18.000đ/h

– Thời gian thử việc: 6 ca

– Lịch trực linh hoạt, không yêu cầu chuyên ca

– Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, vui vẻ

– Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm làm bánh

– Cơ hội thăng tiến để lên thợ bánh chính nếu làm việc lâu dài

– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

