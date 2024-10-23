Tuyển Quản lý chất lượng Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Hẻm 41 Lý Thường Kiệt, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra & báo cáo về việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và an toàn lao động (ATLĐ). Theo dõi việc kiểm tra, kiểm định định kỳ các thiết bị, máy móc có yêu cầu kiểm định. Thực hiện báo cáo công tác phòng chống cháy nổ (PCCC), theo dõi ATLĐ tại nhà máy. Đánh giá & phân tích hiệu quả của việc kiểm soát động vật gây hại tại nhà máy. Chuẩn bị hồ sơ Organic, hồ sơ PCCC, và các hồ sơ có liên quan khác khi có đánh giá từ khách hàng hoặc bên thứ ba. Các yêu cầu và công việc khác từ quản lý sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến thực phẩm. Từng làm việc tại các công ty sản xuất là 1 lợi thế. Nhanh nhẹn, tin học văn phòng.
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8 tiếng, từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ CN Hỗ trợ cơm trưa. Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, các ngày nghỉ lễ trong năm, thâm niên, tham gia du lịch hằng năm, team building ... Lương tháng 13 và nhiều chế độ phúc lợi, khen thưởng, đãi ngộ khác của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hẻm 41 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

