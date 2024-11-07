Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào (IQC): Kiểm tra chất NPL và các phụ kiện khác để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất.
Kiểm tra trong quá trình sản xuất (IQC): Theo dõi và kiểm tra từng giai đoạn sản xuất để phát hiện các lỗi sớm. Đánh giá rủi ro, đề ra phương án phòng tránh và giảm thiểu việc sản xuất hàng lỗi hàng loạt.
Kiểm tra sản phẩm hoàn thiện (FQC): Đánh giá tổng quan sản phẩm cuối cùng để đảm bảo rằng chúng đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Kiểm tra đóng gói: Kiểm tra các đóng gói và các điều kiện an toàn sản phẩm sau đóng gói . Đảm bảo rằng sản phẩm được đóng gói đúng quy cách, bảo vệ tốt trước khi xuất xưởng.
Lập báo cáo QC:Xác định và phân loại các lỗi để có biện pháp xử lý thích hợp.Ghi chép và báo cáo chi tiết về tình trạng chất lượng, tỷ lệ lỗi và các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để thông tin lại cho các bộ phận liên quan.
Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu lỗi và tăng năng suất.
Sửa chữa sai hỏng: Tìm hiểu nguyên nhân sai hỏng và tìm cách sửa chữa ban đầu hoặc hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h-17h,

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành may trở lên
Từ 1 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về quy trình sản xuất, hiểu về các công đoạn cấu thành sản phẩm
Có kiến thức am hiểu về sản xuất các loại trang phục thời trang nam/nữ/trẻ em
Sử dụng được các phần mềm cơ bản: Office
Kỹ năng làm việc độc lập
Cầu thị, nhiệt tâm, cẩn thận, trung thực
CÓ THỂ DI CHUYỂN VÀ ĐI CÔNG TÁC TỈNH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp ( ăn trưa, gửi xe,...)
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định
Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 49 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

