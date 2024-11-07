Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào (IQC): Kiểm tra chất NPL và các phụ kiện khác để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất.

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào (IQC)

Kiểm tra trong quá trình sản xuất (IQC): Theo dõi và kiểm tra từng giai đoạn sản xuất để phát hiện các lỗi sớm. Đánh giá rủi ro, đề ra phương án phòng tránh và giảm thiểu việc sản xuất hàng lỗi hàng loạt.

Kiểm tra trong quá trình sản xuất (IQC)

Kiểm tra sản phẩm hoàn thiện (FQC): Đánh giá tổng quan sản phẩm cuối cùng để đảm bảo rằng chúng đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm tra đóng gói: Kiểm tra các đóng gói và các điều kiện an toàn sản phẩm sau đóng gói . Đảm bảo rằng sản phẩm được đóng gói đúng quy cách, bảo vệ tốt trước khi xuất xưởng.

Lập báo cáo QC:Xác định và phân loại các lỗi để có biện pháp xử lý thích hợp.Ghi chép và báo cáo chi tiết về tình trạng chất lượng, tỷ lệ lỗi và các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để thông tin lại cho các bộ phận liên quan.

Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu lỗi và tăng năng suất.

Sửa chữa sai hỏng: Tìm hiểu nguyên nhân sai hỏng và tìm cách sửa chữa ban đầu hoặc hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h-17h,

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành may trở lên

Từ 1 năm ở vị trí tương đương

Có kiến thức về quy trình sản xuất, hiểu về các công đoạn cấu thành sản phẩm

Có kiến thức am hiểu về sản xuất các loại trang phục thời trang nam/nữ/trẻ em

Sử dụng được các phần mềm cơ bản: Office

Kỹ năng làm việc độc lập

Cầu thị, nhiệt tâm, cẩn thận, trung thực

CÓ THỂ DI CHUYỂN VÀ ĐI CÔNG TÁC TỈNH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp ( ăn trưa, gửi xe,...)

Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định

Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc

Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin