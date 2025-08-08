Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TAM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 477 Phố Minh khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

1.1 Nghiệp vụ kế toán tổng hợp

- Kiểm tra, phân loại, hạch toán toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.

- Hạch toán, theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; quản lý hạn mức công nợ với nhà cung cấp và khách hàng.

- Theo dõi, tính toán giá vốn hàng bán, giá thành sản phẩm theo từng dự án, từng đơn hàng.

- Kết chuyển chi phí, phân bổ chi phí trả trước, chi phí dở dang, chi phí tài chính...

- Kiểm tra số liệu, đối chiếu sổ chi tiết và tổng hợp định kỳ.

1.2 Nghiệp vụ tài chính – ngân hàng

- Theo dõi, kiểm soát các khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn; quản lý lịch trả nợ gốc, lãi.

- Chủ động lập hồ sơ vay vốn, tái cấp vốn, gia hạn khoản vay với ngân hàng (hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, báo cáo quản trị...).

- Làm việc trực tiếp với ngân hàng về giải ngân, xác nhận công nợ, lập khế ước nhận nợ, hồ sơ bảo lãnh thanh toán, LC...

- Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn, trung hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.

1.3 Lập báo cáo & kiểm soát tài chính

- Lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN...) và quyết toán thuế năm.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo tháng, quý, năm cho Ban Giám đốc.

- Phân tích tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo chi tiết lãi/lỗ theo sản phẩm/dự án.

- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập; cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình khi có yêu cầu.

- Rà soát, đánh giá rủi ro tài chính, đề xuất biện pháp tối ưu chi phí và cải thiện hiệu quả tài chính.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất, xây lắp, thương mại.

- Hiểu rõ và vận dụng tốt chuẩn mực kế toán, luật thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật Tài chính.

- Có khả năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo quản trị nội bộ.

- Thành thạo phần mềm kế toán thông dụng (Fast, Misa, Bravo...) và Excel nâng cao.

- Có kinh nghiệm thực tế làm việc với ngân hàng về các nghiệp vụ vay vốn, bảo lãnh, LC.

- Năng động, trung thực, tư duy logic, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ & QUYỀN LỢI

- Mức lương: 14 – 20 triệu VNĐ/tháng, tùy theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương, sau thử việc được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định hiện hành và chính sách riêng của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội phát triển thành Kế toán trưởng hoặc phụ trách tài chính nếu có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TAM LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin