Tuyển Nhân Viên Quản Lý Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu các quy định về quản lý dự án.
- Tổ chức triển khai dự án sau khi được phê duyệt.
- Lập hồ sơ đấu thầu.
- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, dự án, soạn thảo các văn bản liên quan đến quản lý dự án.
- Điều phối, phối hợp với các đơn vị, cá nhân để thực hiện dự án.
- Báo cáo tiến độ công việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Công ty giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ đại học từ loại khá trở lên, chuyên ngành: Quản lý dự án, Tài chính, Kinh tế, Đầu tư, Quản trị kinh doanh;...
- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý dự án, đấu thầu. (Có kinh nghiệm quản lý dự án lĩnh vực CNTT là một lợi thế)
- Khả năng giao tiếp, phối hợp công tác tốt, hòa đồng, năng động.
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực cao trong công việc.
- Có kỹ năng quản lý.
- Làm việc ổn định tại Hà Nội.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Làm việc trong một môi trường hiện đại, năng động, bình đẳng, phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo.
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
- Được đào tạo, tư vấn, chia sẻ về nghiệp vụ, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước, các chính sách, phúc lợi đãi ngộ của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
