Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Quay và dựng các short video, clip viral trên nền tảng FB, TikTok... theo kịch bản có sẵn
Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học các ngành báo chí, truyền hình, sân khấu điện ảnh, đạo diễn, dựng phim...
Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng và đồ họa: Premiere, After effect, CapCut và các phần mềm khác có liên quan
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng...
Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy
Thành thạo chụp hình, quay phim (góc máy, bối cảnh, ánh sáng,...)
Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng và đồ họa: Premiere, After effect, CapCut và các phần mềm khác có liên quan
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng...
Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy
Thành thạo chụp hình, quay phim (góc máy, bối cảnh, ánh sáng,...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 12 - 20 triệu/ tháng (Tùy năng lực)
Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn,...
Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn,...
Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI