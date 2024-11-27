Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quay và dựng các short video, clip viral trên nền tảng FB, TikTok... theo kịch bản có sẵn

Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học các ngành báo chí, truyền hình, sân khấu điện ảnh, đạo diễn, dựng phim...

Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng và đồ họa: Premiere, After effect, CapCut và các phần mềm khác có liên quan

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng...

Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy

Thành thạo chụp hình, quay phim (góc máy, bối cảnh, ánh sáng,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 20 triệu/ tháng (Tùy năng lực)

Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn,...

Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin