Tuyển Photographer/Video Editor Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Biên tập video chuyên nghiệp, bao gồm cắt ghép, chỉnh màu, và tối ưu hóa âm thanh

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quay và biên tập video, ưu tiên trong ngành Thời trang.
• Hiểu biết sâu về kỹ thuật quay phim và biên tập video.
• Sáng tạo và khả năng đề xuất ý tưởng mới để nâng cao trải nghiệm người xem
• Sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập video
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 14 -20tr/ tháng, thưởng lễ Tết.
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Mua hàng chiết khấu cao tại hệ thống.
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Hàng năm được trích ngân sách đi học nâng cao trình độ chuyên môn.
Tham gia các hoạt động Gala, Teambuilding, Party của công ty.
Đóng BH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

