Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN
- Hà Nội: Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Nghiên cứu & đề xuất các hoạt chất, công nghệ, công thức để phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm cũ.
Hỗ trợ bộ phận đăng ký chuẩn bị và theo dõi hồ sơ đăng ký sản phẩm.
Dịch tài liệu; Chuẩn bị tài liệu chuyên môn liên quan tới sản phẩm; Cung cấp tài liệu chuyên môn và giải đáp thắc mắc cho các bộ phận liên quan (kinh doanh, CSKH, marketing, khách hàng).
Thực hiện công tác đào tạo sản phẩm tới khách hàng, các phòng ban và bộ phận liên quan;
Phối hợp với bộ phận Marketing để chuẩn bị bao bì sản phẩm, tờ rơi, các vật phẩm Gimmick và website cho sản phẩm; Tham gia triển khai các hoạt động cần thiết để quảng bá sản phẩm và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan.
Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Công ty và trưởng bộ phận phân công.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Yêu thích công việc nghiên cứu, sáng tạo.
Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, phân tích, tổng hợp tốt.
Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, Tiếng Anh đọc dịch tốt.
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI