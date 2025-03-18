Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Nghiên cứu & đề xuất các hoạt chất, công nghệ, công thức để phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm cũ.

Hỗ trợ bộ phận đăng ký chuẩn bị và theo dõi hồ sơ đăng ký sản phẩm.

Dịch tài liệu; Chuẩn bị tài liệu chuyên môn liên quan tới sản phẩm; Cung cấp tài liệu chuyên môn và giải đáp thắc mắc cho các bộ phận liên quan (kinh doanh, CSKH, marketing, khách hàng).

Thực hiện công tác đào tạo sản phẩm tới khách hàng, các phòng ban và bộ phận liên quan;

Phối hợp với bộ phận Marketing để chuẩn bị bao bì sản phẩm, tờ rơi, các vật phẩm Gimmick và website cho sản phẩm; Tham gia triển khai các hoạt động cần thiết để quảng bá sản phẩm và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan.

Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Công ty và trưởng bộ phận phân công.