Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: VSIP II, KCN Việt Nam

- Singapore II, P. Hòa Phú, TP. TDM, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Develop formula for new products as assigned by Technical Services Specialist / Phát triển công thức cho sản phẩm mới theo sự phân công của Chuyên viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Phát triển công thức cho sản phẩm mới theo sự phân công của Chuyên viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Prepare ACTD dossiers / Chuẩn bị hồ sơ ACTD
Chuẩn bị hồ sơ ACTD
Prepare manufacturing procedure, equipment, cleaning and computer validation protocol / Chuẩn bị đề cương thẩm định, hồ sơ quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính
Chuẩn bị đề cương thẩm định, hồ sơ quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính
Prepare process, equipment, cleaning and computer validation reports / Chuẩn bị báo cáo về quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính
Chuẩn bị báo cáo về quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính
Prepare rework procedure / Chuẩn bị quy trình và hồ sơ tái chế
Chuẩn bị quy trình và hồ sơ tái chế
Prepare annual Validation Master Plan (VMP) and Summary report of validation activities / Chuẩn bị Kế hoạch thẩm định gốc và Báo cáo tóm tắt các hoạt động thẩm định hằng năm
Chuẩn bị Kế hoạch thẩm định gốc và Báo cáo tóm tắt các hoạt động thẩm định hằng năm
Monitor and review stability test results in accordance with the validation study / Theo dõi và xem xét kết quả kiểm tra độ ổn định theo nghiên cứu xác nhận
Theo dõi và xem xét kết quả kiểm tra độ ổn định theo nghiên cứu xác nhận
Maintain record of relevant data and information gathered and other documents required by GMP, and regulatory agencies / Lưu giữ hồ sơ về dữ liệu, thông tin liên quan được thu thập và các tài liệu khác theo yêu cầu của GMP và các cơ quan quản lý
Lưu giữ hồ sơ về dữ liệu, thông tin liên quan được thu thập và các tài liệu khác theo yêu cầu của GMP và các cơ quan quản lý
Coordinate and provide adequate support to TS team and Production to ensure smooth flow of daily frontline operations. Eliminate root causes related to Technical Services / Điều phối và cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho nhóm TS và Sản xuất để đảm bảo các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ. Loại bỏ các nguyên nhân liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật
Điều phối và cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho nhóm TS và Sản xuất để đảm bảo các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ. Loại bỏ các nguyên nhân liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật
Report any observed deviation or technical problem within 24 hours of detection and recommend necessary measures to prevent recurrence / Báo cáo việc xảy ra bất kỳ sai lệch hoặc sự cố kỹ thuật nào trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện và đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra
Báo cáo việc xảy ra bất kỳ sai lệch hoặc sự cố kỹ thuật nào trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện và đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra
Comply with change control requirements and ensure that no change is implemented without an approved change control document if applicable
Tuân thủ các yêu cầu kiểm soát thay đổi và đảm bảo rằng không có thay đổi nào được thực hiện mà không có tài liệu kiểm soát thay đổi được phê duyệt nếu có
Ensure compliance to Good Documentation practices (GDP). Ensure that documents are accurate, up-to-date, and truthful at all times / Đảm bảo tuân thủ Thực hành tốt Tài liệu (GDP). Đảm bảo rằng các tài liệu luôn chính xác, cập nhật và trung thực
Đảm bảo tuân thủ Thực hành tốt Tài liệu (GDP). Đảm bảo rằng các tài liệu luôn chính xác, cập nhật và trung thực
Help TS team in timely preparing and implementing regulatory-compliant procedures, for corrections and corrective actions of technical issues / Giúp nhóm TS chuẩn bị và thực hiện kịp thời các quy trình tuân thủ quy định để khắc phục và hành động khắc phục các vấn đề kỹ thuật
Giúp nhóm TS chuẩn bị và thực hiện kịp thời các quy trình tuân thủ quy định để khắc phục và hành động khắc phục các vấn đề kỹ thuật
Conduct field investigation to determine true root causes of issues, if applicable / Tiến hành điều tra hiện trường để xác định nguyên nhân thực sự của vấn đề, nếu có
Tiến hành điều tra hiện trường để xác định nguyên nhân thực sự của vấn đề, nếu có
Support the plant operational excellence program / Hỗ trợ chương trình vận hành xuất sắc của nhà máy
Hỗ trợ chương trình vận hành xuất sắc của nhà máy
Other duties as may be assigned / Các nhiệm vụ khác có thể được giao
Các nhiệm vụ khác có thể được giao

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

University or College graduate, major in Pharmacy.
Can speak and write in English.
At least 2 years working in pharmaceutical companies as R&D or QA role.
Experience & knowledge in Production process validation, Trial.
Self-management capability
Organizational capability
Strong cooperation/team work
Reliability (responsible, completes works in timely and consistent manner)

Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 16 đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

