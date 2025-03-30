Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu

Develop formula for new products as assigned by Technical Services Specialist / Phát triển công thức cho sản phẩm mới theo sự phân công của Chuyên viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Phát triển công thức cho sản phẩm mới theo sự phân công của Chuyên viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Prepare ACTD dossiers / Chuẩn bị hồ sơ ACTD

Chuẩn bị hồ sơ ACTD

Prepare manufacturing procedure, equipment, cleaning and computer validation protocol / Chuẩn bị đề cương thẩm định, hồ sơ quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính

Chuẩn bị đề cương thẩm định, hồ sơ quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính

Prepare process, equipment, cleaning and computer validation reports / Chuẩn bị báo cáo về quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính

Chuẩn bị báo cáo về quy trình sản xuất, thiết bị, vệ sinh và hệ thống máy tính

Prepare rework procedure / Chuẩn bị quy trình và hồ sơ tái chế

Chuẩn bị quy trình và hồ sơ tái chế

Prepare annual Validation Master Plan (VMP) and Summary report of validation activities / Chuẩn bị Kế hoạch thẩm định gốc và Báo cáo tóm tắt các hoạt động thẩm định hằng năm

Chuẩn bị Kế hoạch thẩm định gốc và Báo cáo tóm tắt các hoạt động thẩm định hằng năm

Monitor and review stability test results in accordance with the validation study / Theo dõi và xem xét kết quả kiểm tra độ ổn định theo nghiên cứu xác nhận

Theo dõi và xem xét kết quả kiểm tra độ ổn định theo nghiên cứu xác nhận

Maintain record of relevant data and information gathered and other documents required by GMP, and regulatory agencies / Lưu giữ hồ sơ về dữ liệu, thông tin liên quan được thu thập và các tài liệu khác theo yêu cầu của GMP và các cơ quan quản lý

Lưu giữ hồ sơ về dữ liệu, thông tin liên quan được thu thập và các tài liệu khác theo yêu cầu của GMP và các cơ quan quản lý

Coordinate and provide adequate support to TS team and Production to ensure smooth flow of daily frontline operations. Eliminate root causes related to Technical Services / Điều phối và cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho nhóm TS và Sản xuất để đảm bảo các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ. Loại bỏ các nguyên nhân liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật

Điều phối và cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho nhóm TS và Sản xuất để đảm bảo các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ. Loại bỏ các nguyên nhân liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật

Report any observed deviation or technical problem within 24 hours of detection and recommend necessary measures to prevent recurrence / Báo cáo việc xảy ra bất kỳ sai lệch hoặc sự cố kỹ thuật nào trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện và đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra

Báo cáo việc xảy ra bất kỳ sai lệch hoặc sự cố kỹ thuật nào trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện và đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra

Comply with change control requirements and ensure that no change is implemented without an approved change control document if applicable

Tuân thủ các yêu cầu kiểm soát thay đổi và đảm bảo rằng không có thay đổi nào được thực hiện mà không có tài liệu kiểm soát thay đổi được phê duyệt nếu có

Ensure compliance to Good Documentation practices (GDP). Ensure that documents are accurate, up-to-date, and truthful at all times / Đảm bảo tuân thủ Thực hành tốt Tài liệu (GDP). Đảm bảo rằng các tài liệu luôn chính xác, cập nhật và trung thực

Đảm bảo tuân thủ Thực hành tốt Tài liệu (GDP). Đảm bảo rằng các tài liệu luôn chính xác, cập nhật và trung thực

Help TS team in timely preparing and implementing regulatory-compliant procedures, for corrections and corrective actions of technical issues / Giúp nhóm TS chuẩn bị và thực hiện kịp thời các quy trình tuân thủ quy định để khắc phục và hành động khắc phục các vấn đề kỹ thuật

Giúp nhóm TS chuẩn bị và thực hiện kịp thời các quy trình tuân thủ quy định để khắc phục và hành động khắc phục các vấn đề kỹ thuật

Conduct field investigation to determine true root causes of issues, if applicable / Tiến hành điều tra hiện trường để xác định nguyên nhân thực sự của vấn đề, nếu có

Tiến hành điều tra hiện trường để xác định nguyên nhân thực sự của vấn đề, nếu có

Support the plant operational excellence program / Hỗ trợ chương trình vận hành xuất sắc của nhà máy

Hỗ trợ chương trình vận hành xuất sắc của nhà máy

Other duties as may be assigned / Các nhiệm vụ khác có thể được giao

Các nhiệm vụ khác có thể được giao