Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô CN2, KCN Mai Trung - An Tây - Bến Cát - Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Quản lý, cập nhật, phát hành, thu hồi hệ thống bản vẽ, BOM các sản phẩm của công ty.

Phát triển sản phẩm trong quá trình làm hàng mẫu.

Phối hợp với các bộ phận sản xuất để thực hiện các dự án cải tiến, dự án tự động hóa trong công ty.

Thực hiện các công việc có liên quan khác được giao bởi cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện tử / Cơ khí / Kỹ thuật

Ưu tiên biết sử dụng tốt các phần mềm thiết kế 2D/3D, Solidworks sheet metal

Ưu tiên có kỹ năng cơ khí (hàn, nguội, lắp ráp,...) cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ cơm trưa và cơm tăng ca

