Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô CN2, KCN Mai Trung
- An Tây
- Bến Cát
- Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Quản lý, cập nhật, phát hành, thu hồi hệ thống bản vẽ, BOM các sản phẩm của công ty.
Phát triển sản phẩm trong quá trình làm hàng mẫu.
Phối hợp với các bộ phận sản xuất để thực hiện các dự án cải tiến, dự án tự động hóa trong công ty.
Thực hiện các công việc có liên quan khác được giao bởi cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện tử / Cơ khí / Kỹ thuật
Ưu tiên biết sử dụng tốt các phần mềm thiết kế 2D/3D, Solidworks sheet metal
Ưu tiên có kỹ năng cơ khí (hàn, nguội, lắp ráp,...) cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ cơm trưa và cơm tăng ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
