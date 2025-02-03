Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô CN2, KCN Mai Trung

- An Tây

- Bến Cát

- Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản lý, cập nhật, phát hành, thu hồi hệ thống bản vẽ, BOM các sản phẩm của công ty.
Phát triển sản phẩm trong quá trình làm hàng mẫu.
Phối hợp với các bộ phận sản xuất để thực hiện các dự án cải tiến, dự án tự động hóa trong công ty.
Thực hiện các công việc có liên quan khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện tử / Cơ khí / Kỹ thuật
Ưu tiên biết sử dụng tốt các phần mềm thiết kế 2D/3D, Solidworks sheet metal
Ưu tiên có kỹ năng cơ khí (hàn, nguội, lắp ráp,...) cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ cơm trưa và cơm tăng ca

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN2, Khu công nghiệp Mai Trung, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

