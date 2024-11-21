Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MYLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Hỗ trợ tiếp nhận thông tin tư vấn trên danh sách KH có sẵn

Chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ khách hàng tại các hội thảo, sự kiện do công ty tổ chức

Tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện phát triển của Công ty

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/đại học

Tuổi từ 22 – 30

Mong muốn khẳng định bản thân, tạo sự khác biệt, bứt phá trong sự nghiệp

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày rõ ràng

Tâm huyết, kiên trì để theo đuổi con đường trở thành chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp data khách hàng

Lương cứng 8tr/tháng + hoa hồng cấp + phụ cấp

Hỗ trợ công nghệ, cung cấp những thiết bị phục vụ cho tư vấn

Lộ trình huấn luyện sát sao, bài bản, từng bước giúp bạn ngày càng hoàn thiện bản thân, xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân vượt trội

Quyền được sáng tạo, chia sẻ ý kiến và phối hợp với đồng nghiệp tạo nên thành công vượt trội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MYLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin