Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MYLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MYLIFE
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 108 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Hỗ trợ tiếp nhận thông tin tư vấn trên danh sách KH có sẵn
Chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ khách hàng tại các hội thảo, sự kiện do công ty tổ chức
Tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện phát triển của Công ty
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/đại học
Tuổi từ 22 – 30
Mong muốn khẳng định bản thân, tạo sự khác biệt, bứt phá trong sự nghiệp
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày rõ ràng
Tâm huyết, kiên trì để theo đuổi con đường trở thành chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp data khách hàng
Lương cứng 8tr/tháng + hoa hồng cấp + phụ cấp
Hỗ trợ công nghệ, cung cấp những thiết bị phục vụ cho tư vấn
Lộ trình huấn luyện sát sao, bài bản, từng bước giúp bạn ngày càng hoàn thiện bản thân, xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân vượt trội
Quyền được sáng tạo, chia sẻ ý kiến và phối hợp với đồng nghiệp tạo nên thành công vượt trội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MYLIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
